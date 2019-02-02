杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

（中央社記者王承中台北2日電）台中市今晨又發生酒駕造成兩死嚴重車禍，長期關注酒駕議題的親民黨立委陳怡潔在臉書發文表示，將續推車輛加裝「酒精鎖」的立法，駕駛需呼氣通過測試，才能發動車輛。

台中市大里區國光路今天清晨發生酒駕累犯開車撞死兩名機車騎士的悲劇。陳怡潔稍早在臉書發文表示，必須承認，台灣真的有一群人罰不怕、關不怕，透過刑罰嚇阻這些人的效果已經逐漸遞減，因為他們可能連自己的命都不在乎。未來，她會持續推動加重酒駕刑罰、酒駕累犯終身隔離，讓酒駕者盡可能的與社會隔離、受到應有的懲罰。

陳怡潔指出，她也會持續推動車輛加裝與歐盟車輛安全規範同等級的「酒精鎖」的立法。在此法規下，駕駛都需要呼氣通過酒精鎖的測試後，車輛才能發動，以求最大限度的過濾掉酒後駕車的可能。

她說，一直以來，道路安全都是她最關心的議題。酒駕、毒駕、酒後肇逃，是她長期關注的重點，因為她相信回家唯一的路只有安全。防治酒駕，是一場包含教育、立法、執法的全面長期工作，每一個面相都需要大家的努力，才有可能真正遏止酒駕的惡習。（編輯：楊凱翔）1080202