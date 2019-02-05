王金平：如參選會找韓國瑜幫忙

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）前立法院長王金平今天前往屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻土地公廟保安宮參拜，被媒體問到何時宣布參選總統，他表示，「水到渠就成」，如果參選，會找高雄市長韓國瑜幫忙。

王金平今天到台灣最南端廟宇鵝鑾鼻保安宮參拜，3年前開始，王金平春節期間會到當地拜訪民間友人，並在保安宮發糖，今年他選在大年初一到保安宮，身穿紅色上衣，發糖給民眾分享喜氣。

媒體詢問王金平大年初一到台灣最南端，是否有參選總統從最南端出發的含意，王金平說，等時間，「水到渠就成」，時間到，就代表因緣成熟；今天到保安宮，順著廟名，他祈求「保台、保兩岸、保人民平安」。

被問到是否與韓國瑜有合作空間，王金平說，他們早就合作拚經濟，尤其是高雄的經濟；但未來在總統之路上是否合作，王金平說，「如果日後宣布參選，他有來幫我忙，就是合作」。

媒體進一步詢問是否可能與韓國瑜搭檔，王金平表示，現在說還太早，一切等黨內提名通過再說。

鵝鑾鼻保安宮主神供奉福德正神，相傳是200多年前荷蘭人為建鵝鑾鼻燈塔，請來福德正神坐鎮迄今，目前已成為當地的信仰中心。（編輯：張銘坤）1080205