罷工預告法制化 綠委：開議後討論

（中央社記者溫貴香台北9日電）華航機師無預警罷工，造成眾多旅客不便，民進黨立委表示，在國外，預告罷工期有其規範，交通部曾提初步想法，但仍需與勞動部、工會等相關單位一起討論；立法院開議之後，黨團應該討論是否入法規範。

為了爭取勞動權益，桃園市機師職業工會華航分會8日清晨6時宣布啟動罷工，造成多項航班與近4000名旅客權益受到影響。

立法院交通委員會委員、民進黨立委李昆澤今天下午受訪表示，華航機師罷工案，應回歸討論疲勞航班、機師培訓等飛航安全議題。他說，在國外，攸關交通運輸業罷工很普遍，勞工罷工的權益應尊重並予保障，但也不該過度衝擊國內外旅客的權益。

李昆澤指出，預告罷工是一個重要規範，可以保障國內外旅客的基本權益，在國外預告罷工期有的一個月、有的兩星期，規範不一。交通部在上次空服員罷工事件之後，曾提出預告罷工初步想法，旅行公會這次也呼籲訂定預告罷工期，但後續仍需與勞動部、工會、勞工團體、旅行業者研商、討論。

也是立法院交通委員會委員、民進黨立委鄭寶清說，罷工是最後手段，勞資雙方應該共創雙贏，雙方都不讓步會造成公司雙輸、傷害會很大。民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋也表示，罷工是勞工朋友的權益，但影響旅客權益是否應修法規範罷工預告期有討論空間。

鄭寶清認為，修法明定罷工預告期可以討論、尋求社會最大共識。立法院交通委員會委員、民進黨立委林俊憲表示，如果法律有不完善之處，立法院開議之後，黨團應該討論是否入法規範。

中國國民黨立法院黨團書記長吳志揚表示，華航機師罷工事件，如果屬於過勞性質，這已不是經營績效的問題而是人命關天、飛安的問題，勞資雙方應坐下來協商，資方態度不能太強硬；外界質疑華航董事長何煖軒是政治酬庸，如果不適任應該趕快撤換。

吳志揚說，立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌與交通部部長林佳龍都是上任後第一次面對立委質詢，國民黨團將密切關注這項議題發展，若是愈演愈烈，這將是總質詢熱門的議題。（編輯：林孟汝）1080209