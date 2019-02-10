政院：勞保年改若未過關 明年仍編200億撥補

（中央社記者顧荃台北10日電）行政院民國106年3月將勞保年改法案送立法院，行政院發言人Kolas今天表示，若立法院今年來不及三讀，行政院仍會在明年預算中編列新台幣200億元撥補勞保基金，勞工可以安心。

行政院在106年3月將勞工保險條例部分條文修正草案送立院審查，草案擬將勞保費率由現行的9.5%逐年調升，民國111年提升到12%，後續再視情況檢討；並強化政府責任，每年挹注勞保基金新台幣200億元，承擔最後支付責任。

草案也規定勞保未來將延長投保薪資採計期間，現行制度按最高60個月投保薪資平均計算，年改實施第2年起，將每年延長12個月，至第11年調整為最高180個月平均。

不過，根據今年1月最新的勞保精算報告，即使勞保年改通過後，勞保的破產年限也只會從原本預估的民國115年，延後到117年。對此勞動部則回應，年改方案會滾動式檢討。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午表示，政府負擔勞保最終支付責任的原則不會改變，延後勞保破產、爭取更多時間，就可找出更好的方法來解決問題。在此期間內，政府的義務就是讓勞工安心，若今年立院來不及三讀勞保年改，行政院仍會在明年預算中編列200億元撥補勞保基金。（編輯：謝佳珍）1080210