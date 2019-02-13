政府3箭盼企業回台 蔡總統：在家裡要加碼投資

總統蔡英文（圖）13日在台北出席2019全國中小企業聯合新春團拜，致詞時表示將努力打造更好的投資環境。中央社記者吳家昇攝 108年2月13日

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）總統蔡英文今天說，新的一年政府會做3件事，分別是擴大內需、持續加強產業升級和打造更好的投資環境。她說，台灣張開雙臂歡迎企業回台投資，「而且在家裡要加碼投資」。

蔡總統今天出席2019全國中小企業聯合新春團拜，蔡總統致詞時表示，全台有超過143萬家中小企業，占全體企業家數97%，更重要的是造就890萬就業人口。

蔡總統表示，台灣中小企業敢衝、敢拚、靈活，同時也認真踏實，不僅為台灣創造經濟奇蹟，也在全球經濟環境變動下，成為台灣經濟發展動力 。

她說，相信能感受到全球經濟情勢變化，因此，政府從加速器投資到擴大內需政策，政府要做最好準備，才能因應各種情勢變化。

總統蔡英文（左）13日晚間在台北出席2019全國中小企業聯合新春團拜，與中華民國全國中小企業總會理事長李育家（右）一同步入會場。中央社記者吳家昇攝 108年2月13日

台灣是高度開放的海島經濟，蔡總統說，新的一年政府會做3件事，讓企業可以求穩、應變和進步。首先是擴大內需，加速執行前瞻基礎建設計畫，同時推動及擴大國人旅遊補助，並降低國人租稅負擔。希望藉此帶動內需，維持經濟成長動能。

她說，第2件是持續加強產業升級，在上任之後全力推動5+2產業，現在已經逐漸看到成果，透過重點產業發揮帶頭效應，產業轉型升級已經是現在進行式。

第3件事，打造更好的投資環境，政府全力解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」問題，成立投資台灣事務所，提出歡迎台商回台投資行動方案。相關施政就是希望在世界經濟面臨關鍵變化的時刻，能協助台灣企業降低投資障礙和風險。現在台灣打開雙臂歡迎企業回台投資，而且「在家裡要加碼投資」。

蔡總統表示，中小企業在轉型升級時，政府會全力協助提升投資環境，經濟部長沈榮津今天也出席活動，他一向是政府與企業溝通的橋樑，也會替企業反應、解決問題。執政團隊也會站在沈榮津後面，會讓他能解決中小企業面臨的問題。

最後，蔡總統說，新的一年充滿新希望，大家要打氣精神，為台灣拚經濟，而且是「有感」拚經濟。（編輯：楊凱翔）1080213

總統蔡英文（中）近期因感冒減少行程，經休養生息，13日晚間在台北出席2019全國中小企業聯合新春團拜。中央社記者吳家昇攝 108年2月13日