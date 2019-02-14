台爭取加入CPTPP 外交部：日本歡迎立場不變

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）台灣爭取加入日本主導的CPTPP，外交官員今天表示，日方歡迎台灣加入的立場並沒有改變；基於CPTPP採共識決，日本也建議台灣同步與其他會員國協商，以爭取支持。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）去年12月底生效，今年1月19日在東京舉行首次部長級委員會，參與的11國部長級人士齊聚，討論CPTPP運作程序，以及正式決定希望加入CPTPP國家、地區的具體談判程序。

有關日本對台灣爭取加入CPTPP的態度，台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，民進黨籍立委邱志偉等立法委員於1月底訪日進行國會外交時曾向日方表達台灣參與CPTPP的意願，盼日方鼎力相助；日方回應，歡迎符合自由開放的國際貿易規範的國家加入，包括台灣。

謝柏輝指出，日方同時表示，由於CPTPP採共識決，建議台灣也同步向其他CPTPP會員國進行協商，以爭取支持。

CPTPP去年3月由墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11國完成簽署。

另外，去年底反日本核災區食品公投闖關成功，日本外相河野太郎回應媒體時曾表示，台灣盼加入CPTPP，但變成這樣的情況恐影響台灣加入。對此，謝柏輝表示，事後台灣透過各種不同管道進行了解，包括日本國會議員、行政官員對台灣爭取加入CPTPP都持歡迎、開放的態度，日方的立場沒有改變；河野太郎當初的說法可能是針對媒體提問而說出的個人感想。

不過，謝柏輝說，日方很關切日本食品進口問題，也對公投結果表達遺憾。台灣會持續透過各種管道向日方妥善說明，盼依照世界貿易組織（WTO）規範、先進國家的作法、科學數據來處理。

他舉例說明，美國是以品項限制日本食品進口、非用縣來做限制，歐盟則是要求提出檢查的證明書。歐美對食品安全管制嚴格，若參考他們的做法，一來可以保障國人食品安全，也可符合國際潮流，再加上科學數據，這也許是未來可以研究推動的方向。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。（編輯：林孟汝）1080214