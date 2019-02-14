國民黨總統提名人任黨主席 吳敦義：完全同感

（中央社記者王承中台北14日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，有人建議，若獲得國民黨提名參選總統，應該同時也擔任黨主席，對此他完全同感。

吳敦義上午接受廣播媒體專訪時說，若忠於黨、繳黨費的黨員，竟沒機會參與提名總統參選人的過程，這是難以想像的事，至於黨員參與程度，是否要到全黨員投票，恐怕未來黨內仍有一番討論。

吳敦義下午出席國民黨立法實務研討會前，被媒體問及為何會提出全黨員投票的想法，吳敦義說，因為有人建議，若獲得國民黨提名參選總統，應該同時也擔任黨主席，對此他完全同感。很多中常委也反映，為什麼國民黨有幾十萬黨員，結果代表黨競選總統的人卻跟黨員無關，竟用民調決定。

吳敦義說，若由非黨員進行民調，用膝蓋想就知道，當然希望提一個最容易對付的人，這是很自然的情理。很多中常委都講，憑什麼剝削繳黨費的黨員，不能參與國民黨提名，而全由民調決定，如此置幾十萬的黨員於何地，這種意見也是非常鏗鏘有力，所以黨中央必須審慎考量。

媒體詢問，這是否代表全民調已經出局，吳敦義並未正面回覆，只說，「我不知道什麼叫出局，民調也一定會是做重要的考慮，這是很自然的道理 」。

吳敦義也說，美國實施民主政治達200多年，台灣在很多事也都以美為師，難道美國的制度絕對不值得參考嗎？所以一定要很審慎考量，怎樣提出一個品德、操守、能力、政績、忠誠度都好且團隊乾淨清廉的人，這樣大家才放心把國家交給他。

對於吳敦義稱他為了未來替國家做事已準備30多年，前立法院長王金平稍早受訪表示，他也準備好了。吳敦義回應說，很好，王金平覺得準備齊全，願意參與初選，這是好事情，哪怕有更多人也是好事。對於他自己的進度，吳敦義並未多做回應，只回答說，他只能講很好。

對於國民黨中央委員連勝文在臉書上發文表示，國民黨氣勢好不容易才反轉上揚，但近來又因總統初選而產生諸多爭議，不僅讓社會大眾搖頭，連他這國民黨員看的都覺得很煩。

吳敦義說，沒有什麼紛紛擾擾，初選難免會有人把往事提出來，是哪兩位，他也不必講。他認為連勝文是多慮了，正常的競爭，有時候也會回顧往事，這很自然，沒什麼事。（編輯：林沂鋒）1080214