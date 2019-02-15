加強赴陸管制 陳明通：具正當性

（中央社記者劉冠廷台北15日電）政府擬修法加強政務官赴陸管制，行政院大陸委員會主任委員陳明通今天表示，這是對行為的管制，有一定的正當性，像是退將參加大陸展現主權的慶典，社會觀感就非常不好。

立法院今天開議，陸委會已建請行政院，將公務員赴陸管理制度列為本會期優先法案。相關修正草案內容針對退休高階將領或政務官赴陸加強管制，規定退休15年內，不可參與中國大陸政治活動，違反者最重可終身剝奪月退俸或罰款新台幣500萬元。而這也讓外界質疑，這項修法是否與前總統馬英九計畫520過後赴陸有關。

對赴中管制議題近日引發討論，陳明通今天在立法院受訪表示，這有些誤會，身分的管制本來就是3年，這沒有什麼特別，最近提案要修法的是對於行為的管制，而這法案在他尚未上任前就有了，最主要是對於退將去參加大陸展現主權的慶典。

陳明通說，北京一直不放棄對台動武，退將參加大陸展現主權的慶典，社會觀感非常不好，因此過去就有很多立委提案，主要是對這樣的行為的管制，他認為這有一定的正當性。

媒體詢問，有人說政府不要獨立、不要九二共識、也不要中華民國，兩岸是否越來越僵，對此，陳明通說，總統蔡英文昨天已說明，現在更關心中華民國台灣的現在與未來，這回答已經很清楚了。

他指出，相較於過去的中華民國，政府更關注、更要去打拚努力的是中華民國台灣的現在與未來；總統過去也說，是按照中華民國憲法，以及台灣地區與大陸地區人民關係條例，處理兩岸事務，這沒有改變。（編輯：鄭雪文）1080215