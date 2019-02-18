毒蛋事件頻傳 國民黨團將修法加重廠商責任

（中央社記者劉冠廷台北18日電）日前再度爆出毒蛋事件，國民黨立法院黨團今天指出，政府在處理蛋的問題不及格；國民黨團書記長吳志揚表示，未來將藉由修法，加重惡意黑心廠商的法律責任。

食藥署2月13日接獲農委會通知，彰化縣「順弘牧場」的雞蛋1月25日被驗出芬普尼超標2至5倍，共7480台斤已全數賣完。根據統計，1月底至2月中，有4.6萬台斤流入雙北早餐店及散戶。

國民黨團今天上午召開記者會，吳志揚在會中直指政府連「蛋事」都處理不好，造成「缺蛋、貴蛋、毒蛋」民怨四起。他表示，國民黨團本會期將把「食品安全衛生管理法」列為優先處理法案，藉由修法加重惡意黑心廠商法律責任，徹底解決「三蛋危機」。

吳志揚說，目前雞蛋價格，每台斤飆破新台幣50元是20年來歷史新高，土雞蛋每台斤甚至突破70元，使全台蛋量供應平均減少20%到30%。

與會的國民黨立委李彥秀說，行政院長蘇貞昌喊出要有感施政，把食安做好不就是有感施政嗎？從民國106年4月的戴奧辛雞蛋事件開始，幾乎每一季都會發生「毒蛋危機」。

李彥秀表示，農委會主委陳吉仲說要每週提出有感施政，但是毒蛋事件一再發生，農委會的做法，不是提高農藥殘留容許標準，要不就是推給個案，從沒找到問題或源頭，食安五環政策變成「食安五洞、食安大笑話」。

民進黨立法院黨團副幹事長張廖萬堅表示，要提高罰則罰黑心廠商並不反對，可以再做討論，但會發生這樣的事情，是否只有事後用重罰來遏止，也需要進行深入探討，更重要是要做好源頭管制，杜絕黑心食品流入市面，保障民眾健康。（編輯：蘇志宗）1080218