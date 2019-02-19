老師虐待學生致身心受創 監院糾正嘉義特教學校

（中央社記者王承中台北19日電）嘉義特教學校爆發老師以管教為名對學生施以殘忍、有辱人格的處罰。監察院今天表示，學校治理失當，監院已通過監察委員王幼玲、高涌誠所提的糾正案，糾正嘉義特教學校。

監察院今天發布新聞稿表示，國立嘉義特殊教育學校（嘉義特教學校）有魏姓學生陳訴被老師餵食辣椒，遭熱熔膠條打手心，被迫頭戴紙尿布等處罰，校方卻以雙方各陳其詞結束調查。監察院立案調查後，發現學校無法善盡學校治理，衍生教師以殘暴方式施以違法管教的體罰事件。

監察院指出，監察院教育及文化委員會日前通過王幼玲、高涌誠所提嘉義特教學校的糾正案，並要求教育部對於不稱職的管理人及違背特教理念的教師，審慎評估續留於特教學校的適任性。

王幼玲、高涌誠表示，本案經過人本教育基金會的舉發，經監察院調查及參酌嘉義特教學校及教育部國教署的調查結果發現，魏生陳訴確有其事，老師以管教為名對魏生施以殘忍、不人道且有辱人格的處罰，造成學生身心嚴重受創，有違師道，且有負民眾託付教育機關的信賴。

王幼玲、高涌誠指出，嘉義特教學校並未落實由行政人員每兩節巡堂一次的規定，未即時發現教師輔導與管教學生的不當行為；事發後魏姓學生自班級被帶離，安置於教務處、輔導室近一個多月，未能回歸正常教學，影響學生受教權，凸顯學校治理的失當，教育部監督不周，皆應予檢討改進。（編輯：郭萍英）1080219