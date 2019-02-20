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政院同婚專法草案 同性可結婚繼承收養血緣子女
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新聞專題
政院同婚專法草案出爐
行政院長蘇貞昌20日晚間與民進黨立委討論同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas表示，草案名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。
新聞專題
政院同婚專法草案出爐2/4

同婚專法草案出爐 蘇揆：異性戀同性戀都同一國

最新更新：2019/02/20 21:48
行政院長蘇貞昌20日表示，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」，期待台灣成為相互尊重，彼此友善的國家。（圖取自facebook.com/gogogoeball）
行政院長蘇貞昌20日表示，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」，期待台灣成為相互尊重，彼此友善的國家。（圖取自facebook.com/gogogoeball）

（中央社台北20日電）行政院同婚專法草案今天出爐，草案名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」，行政院長蘇貞昌表示，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」，由衷期待包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為相互尊重，彼此友善的國家。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，草案的大致內容包括讓同志配偶可有合法財產繼承權、醫療權、收養血緣子女、同時也必須遵守單一配偶相關權利義務；現在的一夫一妻制家庭價值也在專法裡獲得相同保障，包括同性伴侶一樣要受到婚姻規範，通姦罪、重婚罪一樣存在。

蘇貞昌晚間透過臉書影片，宣布行政院將提出的同婚專法名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」。

蘇貞昌表示，行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以不修民法，民法婚姻夫妻的規定完整不動。

大法官會議第748號解釋已明白表示必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以，行政院在將提出的專法草案中平等保護同性的婚姻自由，又鑑於這段期間社會各方對於專法的名稱各有堅持，多所爭議，他覺得整個社會實在不必多費力氣於此，既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出之專法的名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，送請立法院審議。

他表示，依據大法官會議解釋，行政院如果不提專法，立法院如果不在5月24日前立法通過，同性伴侶就可依現行民法規定逕為婚姻登記，因此，懇請立法院能儘速通過，完成立法。

蘇貞昌表示，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等。過去大家一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，不了解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，連他小時候都曾經這樣。

他說，現在醫學證明同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療，而使同性戀者變成異性戀。

蘇貞昌呼籲，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，他由衷期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。（編輯：林興盟）1080220

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