公投電子連署 蘇揆：研議健保卡取代自然人憑證

（中央社記者溫貴香台北22日電）中選會推公投電子連署須使用自然人憑證，國民黨立委費鴻泰今天在立法院施政總質詢時，要求行政院一週內完成健保卡取代自然人憑證的研究，行政院長蘇貞昌允諾說好。

中央選舉委員會日前預告訂定「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」，明定未來連署公投案可使用自然人憑證進行電子連署，預計6月1日施行。費鴻泰上午在立法院會質詢蘇貞昌相關議題，認為明年新的晶片式的身分證就取代了自然人憑證，此刻規範只有自然人憑證可以做公投連署，人民不會接受。

他問，國民拿著身分證可否進行公投連署，中選會代理主委陳朝建表示，可以，但必須親自簽名、蓋章，且有查證制度。

蘇貞昌表示，為了防止過去死人連署等等不實狀況，而且也符合公投法規定，必須親自簽名或蓋章。照公民投票法（公投法）的規定，「未來新的身分證等等也可以往這方面來進步」。內政部長徐國勇表示，今年一整年都在做晶片式身分證的相關規劃，明年正式出來。

費鴻泰質疑辦理自然人憑證要花新台幣250元，跑區公所兩次，只為了今年公投的連署，明年就用晶片式的身分證就取代了自然人憑證，此刻規範只有自然人憑證可以做公投連署，人民不會接受。

蘇貞昌強調，原來的書面連署照樣有，但增加電子連署選項。陳朝建也說，如果電子連署上路，未來可與書面連署並行。

費鴻泰表示，採用電子連署這個方向是對的，但為何一定要讓人民花錢，而且花了錢之後，明年就沒有這個功能，請蘇貞昌思考。

蘇貞昌說，有更好更方便的方式都應該進步，他都同意，現階段是因為健保卡沒有電子簽章的功能，才會選擇自然人憑證。

費鴻泰表示，健保卡已有相關功能可以取代自然人憑證查調所得，要求蘇貞昌在一週內完成研究用健保卡取代自然人憑證的功能，再向社會大眾說明，蘇貞昌回覆，可以。（編輯：林孟汝/蘇龍麒）1080222