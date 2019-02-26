接見史國首位女外長 蔡總統：開拓新合作項目

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長札杜莉指出，未來不但要維持既有的合作關係，更要積極開拓新的合作項目，盼更多台商把史瓦帝尼當做台灣前進非洲的基地。

蔡總統今天在總統府接見史瓦帝尼王國新任外交暨國際合作部長札杜莉（H.E. Thulisile Dladla）。蔡總統恭喜札杜莉成為史瓦帝尼第一位女性的外交部長，她說，同樣身為女性，她了解這是多麼不簡單的成就，她相信在札杜莉協助之下，台灣與史瓦帝尼的邦交與夥伴關係一定會愈來愈緊密。

蔡總統提到，去年是史瓦帝尼獨立50週年，也是兩國邦誼成立50週年，她很榮幸受到國王邀請到史瓦帝尼訪問，那一趟不但對史瓦帝尼充滿活力的文化留下深刻印象，也見證台灣跟史瓦帝尼在醫療、教育、經貿等領域合作的成果。

她說，台灣與非洲雖然在地理位置上有些距離，不過，「我們之間的友誼沒有任何的阻礙」，放眼將來，「我們不但要維持既有的合作關係，更要積極開拓新的合作項目」。

蔡總統表示，醫療、農業技術、甚至電力的議題，都是雙方過去合作打下來的基礎，未來除了在技術上的合作，也期待有更多的台商把史瓦帝尼當做台灣前進非洲的基地，「魚幫水、水幫魚，這就是我們常說的互惠互助」。

另外，蔡總統也感謝史瓦帝尼在世界衛生組織、聯合國大會上對台灣的支持，她說，台灣人民都有目共睹，未來還是要請史瓦帝尼繼續支持台灣，共促邦誼；蔡總統請札杜莉轉達她向史瓦帝尼國王及王母的問候，並歡迎國王及王母陛下能夠再度來訪。（編輯：林沂鋒）1080226