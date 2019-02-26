藍委責怪兩岸關係冰凍 蘇揆籲團結一致對外

（中央社記者范正祥台北26日電）中國國民黨立委童惠珍今天質詢責怪民主進步黨執政，兩岸關係冰凍。對此，行政院長蘇貞昌呼籲，團結一致對外；外交部長吳釗燮說，中國對台灣不禮貌時，希望立委拿出良心。

立法院院會今天進行施政總質詢。不分區立委童惠珍質詢時說，她長年旅居海外，要表達僑胞心聲。她質疑，民進黨政府上任以來，兩岸關係緊張，友邦轉向北京，僑界動搖向心，總統蔡英文就職強調的「維持現狀」，有沒有實踐。

大陸委員會主任委員陳明通上台答詢時表示，「維持現狀」的決心一直是堅定的，但是改變現狀的是北京政府；舉個很重要的證據，今年1月2日北京已經推出一國兩制台灣方案，已經啟動統一台灣的進程，「改變現狀的是北京政府，不是我們。」

陳明通指出，「九二共識就是一國兩制」，北京政府對於「統一台灣」有急迫感。

童惠珍認為，蔡政府處理的方式，不應把問題都怪大陸秉持「一個中國」，不應把雙方沒有交集、沒有來往、沒有互動，「都說是別人的錯，自己都沒有錯。」

隨後上台答詢的外交部長吳釗燮表示，中國在1月2日所講有關一國兩制的一些話，在國際社會是不被認同的。在台灣反應之後，台灣在國際社會是受到支持的。

吳釗燮向童惠珍表示，中國對台灣不禮貌時，希望立委能夠拿出良心來。

質詢過程中，童惠珍也質疑蔡政府上任以來，在協助農產品銷陸方面成效不彰。蘇貞昌則是答覆，蔡政府成績比過去馬政府好，幫農民賺錢。他指出，過去馬政府執政時，向中國買農產品，比從台灣賣過去多，反而是中國賣來賺台灣的錢。現在從中國進口的少，台灣是賺錢的，兩岸貿易也還是積極往來，沒有不往來。

童惠珍質詢時關切國際經貿結盟情勢，台灣能夠與誰結盟。蘇貞昌答覆，台灣非常期待與各國結盟，尤其是貿易結盟，但有些結盟受中國打壓，以致於很難締結。

質詢過程中，童惠珍也關切海外傳統僑社的變化，並播放在美國所錄親見僑界遊行活動只見對岸五星旗，不見中華民國國旗，希望政府注意海外僑界的向心。

列席首長幾度希望答覆說明，但童惠珍希望向政府傳達更多訊息，沒讓首長有足夠時間答覆。蘇貞昌無奈表示，「妳光是自己一直講」，變成是演講，並不是詢答。

對於童惠珍諸多批評，蘇貞昌說，童惠珍旅居海外太久，不知台灣變化大。他也以童惠珍長年旅居的美國為例表示，美國兩黨競爭雖然厲害，但都是一致對外。（編輯：林興盟）1080226