國防部推短片 強調志願役官兵是專業軍人

國防部27日在台北舉行記者會，公布「自信專業，追求卓越」短片，展現在募兵之後，國軍培養志願役官兵朝多專多能發展，更重視專業能力的提升。中央社記者裴禛攝 108年2月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）國防部今天公布「自信專業，追求卓越」短片，強調推動募兵轉型過程中，志願役官兵在工作崗位上，搭配政府多元配套措施，經過時間累積提升專業能力，成為「專業軍人」。

台北市長柯文哲日前出訪以色列時稱，在台灣每個當兵的人都覺得浪費時間。國防部長嚴德發昨天表示，國軍現況已進步到將國防與教育、產業結合，並推動募兵制，希望柯文哲多了解國防施政的情形。

國防部今天舉行記者會，媒體問及國防部推出短片，是否為回應柯文哲說法，國防部發言人陳中吉回應表示，若說是針對某一位，「未免太狹隘」。

他說，社會上對於徵兵制、募兵制有許多討論，國防部希望藉由這支短片讓大家了解，在推動募兵轉型的過程中，志願役官兵在工作崗位上的付出與累積的專業能力。

他舉例，就如同媒體記者一樣，經由時間累積多專、多能的專長，不僅拍照、寫稿，現在也要有攝、錄影的能力等。志願役官兵透過時間累積能量，發揮多項功能，走向精兵之路，達到以質勝量、以少勝多的目標；期盼勇於接受挑戰的有志青年加入國軍行列。

同時，陳中吉表示，透過募兵制，政府相關部會給予國軍多元配套方案，包括各項加給、改善住用空間等；在服役期間，也有配套方案讓志願役官兵有機會在職進修，考取專業證照等。

他說，透過這些多元配套措施照顧官兵的未來，讓他們安心在工作崗位上，不僅有助維護國家安全，也有助保障區域和平穩定。

短片長度共有2分多鐘，其中的主角包括台灣首位女性一級艦艦長、武昌軍艦艦長黃淑卿上校，以及服役於水下作業大隊、陸軍兩棲偵察營、空軍第三後勤指揮部等的官兵現身說法，強調志願役軍人具有高度專業。（編輯：李信寬）1080227