周錫瑋：3個月前決定選總統 組樂團走唱台灣

前台北縣長周錫瑋（右）27日表示，3個月前決定投入總統選舉，並將展開樂團團練走唱台灣，從事總統不會做的100件事情，以接基層地氣。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）前台北縣長周錫瑋今天表示，3個月前決定投入總統選舉，他拋出兩階段初選主張，讓最強棒出線。他今天展開樂團團練將走唱台灣，並從事總統不會做的100件事情，以接基層地氣。

前台北縣長周錫瑋今天表示，參選總統的念頭源自於3個月前，他在去年九合一選舉時，為了輔選全台走透透，更瞭解基層的心聲，尤其，卸任台北縣長後，當農夫種花及當畫家繪畫，更深刻體驗人民過的是怎樣的生活。這想法也獲得妻子的支持與諒解。

周錫瑋今天在新北市永和區展開樂團團練，與音樂總監簡瑞松、吉他手林政緯、鍵盤手Amo，一起練唱動聽的奧運歌曲One Moment In Time。他說，心境如同歌詞裡的意境，只要再給我一次機會，就會變成更堅強的人。所有的夢就是短短的距離，只要努力就會成功。

他表示，將會走唱台灣，以音樂會演唱或快閃、或與在地樂團結合的形式深入基層，並傾聽民意，找到真正符合民眾需求的政策。至於首場演唱的形式與地點，還在規劃中。

周錫瑋表示，要在中國國民黨內爭取提名競選總統，他歷任的公職包括台灣省議員、立法委員等民意代表，及台北縣長的行政經歷，他有國際觀以及政府治理的經驗，也深刻知道台灣許多法令太落伍，導致民怨四起，苦不堪言。

周錫瑋說，將與人民接地氣、搏感情，他接受中央社訪問時表示，計劃今年3月起參與「總統不會做但百姓會做的100件事」活動，例如，參與日本料理烹飪、製作木工、到牧場養牛等，真正體會民間疾苦，從不同角度走唱與走讀台灣一圈。

對於外傳黨內有意角逐參選總統的黨主席吳敦義、已經宣布的前新北市長朱立倫、將公布意願的前立法院長王金平，甚至被民眾呼聲鼓勵參選的高雄市長韓國瑜，周錫瑋表示，「他們都很優秀，但終極目標是要選出可以勝選的候選人。」

周錫瑋說，黨內的現行制度「太龜毛」，很難達到團結的目標，因此，提出「兩階段」初選；第一階段初選，開放黨內有意願者報名參加，選出一名勝出者；第二階段是，待其他獨立參選人或民進黨提名人選確定後，再看看黨內是否還有強棒，再與第一階段勝出者競爭，讓最強棒出線。

他說，老百姓希望國民黨能團結合作，兩階段初選的目的，首要是黨內團結合作一心，第二則是推出最強候選人打贏2020總統選舉。他計劃參選總統並不是要卡誰或挺誰，國民黨在提名辦法中也規定，報名參加初選的人都可以協調初選方式，「不是黨中央中常會說了算。」

周錫瑋強調，所提兩階段初選並非外界揣測的「韓國瑜條款」，目前韓國瑜聲勢高，不代表未來聲勢還是最高，往後不知道會發生什麼事。經過走唱台灣，在過程中與民眾輕鬆對話，自己有決心與信心，用好政策讓民眾有快樂好生活。（編輯：李錫璋）1080227

前台北縣長周錫瑋（左2）計畫參選總統，他27日在新北市永和區與音樂總監簡瑞松（右起）、鍵盤手Amo、吉他手林政緯（左）展開樂團團練，未來將會走唱台灣，以音樂會演唱或快閃、或與在地樂團結合的形式深入基層，並傾聽民意。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月27日