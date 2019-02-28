林義雄：主張重啟核四候選人 不該讓他當選

前新北市長朱立倫表示，若當選總統將考慮重啟核四。前民進黨主席林義雄（右）28日出席在義光教會舉辦的228事件暨林家祖孫受難追思活動時受訪表示，任何主張核四要重建的候選人，不管競選什麼職位「都不應該讓他當選」。中央社記者謝佳璋攝 108年2月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）前新北市長朱立倫說，若當選總統將考慮重啟核四。前民進黨主席林義雄今說，任何主張核四要重建的候選人，不管競選什麼職位「都不應該讓他當選」。

朱立倫日前接受廣播專訪時表示，若他當選總統，將會重新檢視能源配比，若能源不足影響國家安全時，重啟核四是選項之一。

林義雄今天出席在義光教會舉辦的228事件暨林家祖孫受難追思活動受訪指出，核能四廠在台灣發生爭議已經30多年，這30多年對台灣社會影響太大，喪失非常多社會成本，好在前總統馬英九暫時把它封存下來，等於不要蓋核四，那是一個非常明智的決定。

林義雄說，核四廠對台灣的危害不用講，大部分人都已經知道，如果在台灣發生像車諾比、福島那樣的核能災變，台灣北部不可能住人，台灣南部也只有逃不走的人才敢住。

他說，這麼重大的危險，政治人物竟然敢冒這種危險，他實在不能了解他們到底是怎麼想，他個人認為「任何主張核四廠要重建的候選人，不管他競選什麼職位都不應該讓他當選，這種人對台灣土地和人民完全沒有感情」，能夠把台灣這塊土地與人民拿來做這麼重大的賭注，「他不是無能，就是沒有心」，所以「我對這種政治人物非常非常的，啊，不要講了」。

媒體追問，朱立倫曾說沒核安就沒核能。林義雄則連聲回答，「不可能有核安、根本不可能有核安」。

林義雄說，車諾比、福島之前也有非常完整的核安檢查，但還是出了那麼大的災變，只要想一想，如果台灣發生災變的話，「我們怎麼辦？要不要冒這個危險？那就是我們的選擇」；一個政府如果沒有辦法找出比較安全的能源，那個政府就根本不值得存在。（編輯：張均懋/林淑媛）1080228