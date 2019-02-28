紀念二二八貼陳澄波遺作 總統：真相公義終彰顯

（中央社記者葉素萍台北28日電）二二八事件72週年，總統蔡英文今天透過臉書分享已故畫家陳澄波最後遺作「玉山積雪」，蔡總統並寫到「天色漸光，積雪融；真相公義，終彰顯」，並標註「毋通袂記」。

蔡總統今天下午將出席二二八中樞紀念儀式，府方幕僚指出，蔡總統除頒發「回復名譽證書」給4名受難者家屬外，預計也將談到，除了個別受難者和家屬的賠償外，今年也將提出一份新報告，更系統性地釐清事件的真相。

府方幕僚表示，蔡總統也認為，轉型正義是經過威權統治的民主化國家都必須處理的課題，而人權這項課題，必須政府跟人民共同面對。因此，總統將以舉辦7屆的「共生音樂節」為例，由一群年輕人發起舉辦，讓更多人認識二二八事件的方式，就是共同攜手面對的方式之一。總統並將重申轉型正義的目標，期盼台灣人民能夠安心生活，守護民主社會。

蔡總統中午透過臉書分享陳澄波最後遺作，1947年創作的「玉山積雪」。她說，「天色漸光，積雪融；真相公義，終彰顯」，她並標註「毋通袂記」。（編輯：趙蔚蘭）1080228