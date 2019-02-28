林義雄批拿台灣做賭注 朱立倫：怎不反重啟核二

（中央社記者余祥台北28日電）前新北市長朱立倫日前表示，若當選總統考慮重啟核四，遭前民進黨主席林義雄痛批無能、沒心。朱立倫今天回應，他是理性面對核能問題，並反問林義雄，當初重啟核二廠，「怎麼沒有反對？」

前民進黨主席林義雄今天出席在義光教會舉辦的228事件暨林家祖孫受難追思活動受訪時指出，任何主張核四要重建的候選人，不管競選什麼職位「都不應該讓他當選」。林義雄並表示，能夠把台灣這塊土地與人民拿來做這麼重大的賭注，「他不是無能，就是沒有心」。

朱立倫今天下午參訪「全齡通用設計學院」。針對林義雄的說法，朱立倫表示，這些長輩、大老們只要看到「重啟核四」就跳起來，但其實沒有看完他的論述。朱立倫今天重申，他堅持「沒有核安就沒有核能」態度始終一致，若缺電讓人民受害，怎能不啟用核四。

朱立倫強調，他所說的是，如果將來當選總統，一定重新檢視能源配比，如果缺電影響國家安全，讓全民受害，怎能不啟用所有電廠，包括核電廠，但前提是一定要確保核能安全和積極處理核廢料的問題。

朱立倫說，核電問題不該有意識型態，民進黨把反核當作是神主牌，高喊不缺電，但還是重啟核二，這就是「騙騙騙」，而他只是很務實的說，如果人民因為缺電而受害，他不會因意識形態就說不重啟核四，但如果不缺電，就沒有這個問題。

他也質疑，「林義雄堅持反核，但重啟核二時怎麼沒有反對？」

至於外界質疑，朱立倫重啟核四的立場轉彎，朱立倫強調，他過去一向堅持，沒有核安就沒有核能、使用核能一定積極處理核廢，從頭到尾的態度一致，他是理性面對核能問題，去年重啟核二時，他也是表達這樣的態度。

媒體詢問，是否希望成為重啟核四的領頭羊，朱立倫說，他沒有這樣的考量，只是談到能源議題，他認為一定要考慮到國家安全、民眾安全、核能安全，這是最基本的要求，他也認為，中央政府要積極處理核廢料的問題，不能擺爛，把責任推給地方政府。

另外，媒體也問到，今天是二二八事件72週年，是否有相關願景，朱立倫說，二二八是和平紀念日，盼全民表達對和平的重視，不只生活在這塊土地的每一位都要和平相處，也希望兩岸和平，世界和平。（編輯：楊凱翔）1080228