打擊非法漁業 台菲分享資訊合作提升納卯港管理

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）外交部今天表示，台菲日前召開漁業技術工作小組會議。為合作打擊IUU，雙方同意分享菲國納卯港漁業檢查相關資訊，並透過合作提升納卯港經營管理，提供台漁船更佳卸魚環境。

外交部下午發布新聞稿指出，「台菲漁業技術工作小組」第5次會議於2月26至27日在菲律賓大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）舉行。

外交部表示，台菲雙方針對推動台菲漁業執法合作、完善相互通報機制、分享漁船檢查資訊、協助雙邊漁業發展、養殖孵化技術交流與降低漁損、更新「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」的通報機制聯絡資訊、辦理漁業執法通報演練、雙邊漁業技術交流等議題深入討論並獲得共識，有助增進未來雙邊的合作。

外交部指出，台菲雙方同意分享菲國納卯（Davao）港漁業檢查相關資訊，以共同遏止非法、未報告、不受規範（IUU）漁業活動；同時，透過雙邊合作，提升納卯港經營管理，以提供台灣漁船更佳卸魚環境，保障台漁船作業權益。

外交部進一步表示，台灣也同意菲方派團來台針對養殖技術、漁獲損失研究、魚病防治等議題進行交流。

此外，有關菲國鄰接區內的執法議題，外交部表示，台方依照聯合國海洋法公約（UNCLOS）堅定表達該海域為台灣專屬經濟區，台灣政府有權維護台漁民在此區域內捕魚的立場，促請菲方切勿在其所主張的鄰接區內扣押台灣漁船。

外交部說，菲方雖未做出具體承諾，但已了解台方立場，未來雙方將再擇期召開諮商會議，持續深化對話，尋求共識，並儘量採取緩和衝突的措施，以保障台菲漁民權益。

外交部也指出，台方在會中強調，菲律賓為台灣最近鄰國，漁業合作是深化2國關係的重要基石，希望在「新南向政策」下持續推動台菲漁業合作。菲方對此表示歡迎，盼雙方能化解爭議，攜手創造更多互惠、互利空間。

外交部指出，這次會議由駐菲律賓代表處副代表朱曦、菲國馬尼拉經濟文化辦事處副主席留文克（Atty. Gilberto Lauengco）共同主持，漁業署長黃鴻燕、菲律賓農業部漁業暨水產資源局長龔格那（Eduardo B. Gongona）擔任雙方主談人。（編輯：林沂鋒）1080301