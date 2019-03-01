周錫瑋走唱桃園 籲國民黨選出最強總統人選

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）前台北縣長周錫瑋2月26日宣布，將角逐2020總統大選，還要做「總統不會做的100件事」展開全台行程，今天到桃園市與「搖滾宮主」賴銘偉合體飆唱，也強調國民黨初選制度須改變。

對於記者詢問，日前拋出兩階段初選制度，是否為高雄市長韓國瑜選總統鋪路，周錫瑋受訪表示，國民黨一定要推出最強棒才能贏得2020總統大選，制度是死板的，若制度無法推出最強棒勝選，制度便該調整，自己聽到黨內的聲音與部分參選人的聲音完全不同，所以希望大家有彈性，同時也要有自信。

周錫瑋表示，這次是總統與立法委員一起選，就像是母雞帶小雞，因此母雞非強不可，母雞不強，總統、立委選舉可能都會輸，初選制度不是「是非題」，不是非要照著制度答對或錯，初選制度是「選擇題」，選出最強的人代表國民黨才對。

對國民黨內有人質疑兩階段式初選制度，周錫瑋說，「許多人都覺得很有效」，若用較僵化制度推出不強的人選，最終選舉仍會失敗，選舉要贏一定要推最強的人，兩階段就是這樣的原則，大家應放開心胸，有自信一點去努力，推出最強棒的總統候選人。

周錫瑋指出，今天的歌唱比賽，自己挑戰台語歌曲「若是我回頭來牽你的手」，選擇這首歌除了可以接地氣，也要告訴大家，雖然自己曾離開政治一段時間，但是「我又回來了」，希望可以再度像談戀愛一樣甜蜜。（編輯：張銘坤）1080301