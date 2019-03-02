洛杉磯僑宴高人氣 鄭文燦：民主台灣才是家園

桃園市長鄭文燦訪問美國，當地時間1日晚間出席僑宴展現高人氣，會場坐滿70桌僑胞。他致詞強調，民主價值是全民共識，「民主台灣才是我們的家園」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年3月2日

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）桃園市長鄭文燦洛杉磯時間2月28日抵達，今天上午拜訪桃園姐妹城市，晚間僑宴展現高人氣。他致詞時強調，民主價值是全民共識，「民主台灣才是我們的家園」。

鄭文燦此行定位為「交流學習之旅」橫跨美國東西岸，昨天抵達洛杉磯之後行程滿檔，今天上午拜訪桃園姐妹城市聖伯納地諾郡（San Bernardino），下午與長堤市（Long Beach）簽署合作備忘錄。

鄭文燦傍晚出席僑宴，主辦單位表示，場地原本預定30桌，因僑民反應熱烈而擴大到70桌，超過700人歡迎鄭文燦到訪。桌與桌之間緊緊相靠，服務生上菜格外辛苦。

鄭文燦說：「感謝僑胞對台灣的關心，對民主台灣的支持，有時候離開台灣反而思念愈深，僑胞都把台灣當作自己故鄉，故鄉發展愈好，也是所有人的期待。」

鄭文燦說：「台灣政治民主、經濟繁榮、社會多元，希望讓僑胞看到台灣正在進步。」

主辦這場晚宴的僑界領袖、行政院政務顧問田詒鴻表示，鄭文燦原本希望與20桌、30桌的僑胞用餐聊天就好，但訪美消息一出之後，獲得85桌的迴響，但受限場地只開了70桌。

對於鄭文燦的魅力，這兩天有密切交流的田詒鴻說：「他有一顆很包容的心，尤其在台灣這個特殊環境，能夠用包容取代對立，對事情看得比較遠。」

鄭文燦在演講的時候，強調台灣的民主價值，無論什麼黨派，民主是台灣的最大共識，而民主不是天上掉下來，是人民一次一次努力的成果，「我相信，台灣藍、台灣綠才是我們的選擇」。

田詒鴻說，鄭文燦的人格特質展現在施政成果上，這次選舉連任成功，每個選區的得票都成長，可見施政獲得選民肯定，「僑界期待，鄭市長的理念不只用在桃園，未來能造福整個台灣」。

鄭文燦受訪的時候，媒體提到2020年總統選舉很多人對他有期待，他回應：「2020年我不是候選人，這次訪問也不是為了總統選舉而來，我是來促進桃園與美國的城市交流、連結僑界，也是學習之旅。」

除了地方政府、台灣僑胞，鄭文燦此行也拜訪國際關係領域的智庫學者、政府官員，做為台灣與美國之間的溝通橋梁。

鄭文燦對中央社記者表示：「此行我除了推動城市交流之外，身為台灣地方首長，也希望把台灣人民對自由民主的心聲，台美友好這樣的訊息充分轉達。」（編輯：陳惠珍）1080302

桃園市長鄭文燦（左）當地時間1日拜訪姐妹城市聖伯納地諾郡，當地是安大略國際機場所在地。鄭文燦表示，安大略機場到桃園機場去年航線開通之後載運率高，提供南加州到台灣及亞洲其他地區的一條便捷航線。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年3月2日