同婚專法立院闖關 蘇揆提4希望讓台灣向前走

（中央社記者溫貴香台北5日電）立法院會今天將處理行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」同婚專法草案，行政院長蘇貞昌提出4個希望，包容不同、和善對待、尊重大法官解釋、如期立法，讓台灣向前走。

立法院會今天邀請蘇貞昌報告施政方針並備質詢，蘇貞昌上午在立法院被問同婚專法是否有信心在5月中旬前完成立法表示，懇切呼籲國人同胞，無論性傾向怎樣，無論站在哪一方，「我們都是同一國，都是同在這一塊土地上」，給人家空間就是給自己空間。

蘇貞昌提出4個希望，他說，希望大家包容不同、希望大家和善對待、希望大家尊重大法官會議的解釋、希望立法院如期通過這部法案。讓台灣向前走、讓社會更和善。

面對記者詢問如何看待親民黨團指這是把爛攤子丟給立法院的說法，蘇貞昌表示，行政院是依照大法官會議解釋的效力與公投結果，也是尊重立法院。（編輯：林興盟）1080305