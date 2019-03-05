林右昌：訪美會晤層級和柯文哲一樣

基隆市長林右昌（圖）8日起將訪美11天，他上午在市務會議後受訪表示，這次訪美將拜訪國務院和白宮等單位，會晤的美方官員層級都非常高，據他了解與台北市長柯文哲一樣，彼此沒有較勁問題。中央社記者王朝鈺攝 108年3月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）基隆市長林右昌3月8日起訪美11天，對於台北市長柯文哲3月也將前往美國參訪，林右昌今天說，彼此沒有較勁問題，會晤美方層級也和柯文哲一樣。

柯文哲預計於3月16日至24日訪美，將參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4個城市，並將在華盛頓特區發表演說。

林右昌上午在市務會議後記者會表示，每位縣市長安排出訪都有各自考量，彼此不會事先討論，這次訪美將拜訪國務院和白宮等單位，會晤的美方官員層級都非常高，據他瞭解和柯文哲一樣，彼此也沒有較勁問題。

他說，每位縣市長都應該推展城市外交，不管是柯文哲或高雄市長韓國瑜，沒有縣市長出國是去玩，行政部門出訪都有清楚的工作和目的。

林右昌認為，外界沒有必要批評柯文哲或韓國瑜出訪，應該予以鼓勵、肯定和支持，因為縣市長出訪是台灣在外交困境上非常重要且必要的一部分，唯有城市外交比較不容易受到干擾，也唯有城市外交，縣市長才有辦法到各國城市交流。

對於韓國瑜將在月底訪問中國大陸，而林右昌自上任以來未曾到中國大陸交流，林右昌表示，因為對方設下政治限制，兩岸城市交流不該有任何限制，中國大陸的城市（首長）到台灣交流，台灣政府也沒設下任何限制，這就是雙方體制的不同，「必須要設定前提才願意交流，我覺得是不正常。」

林右昌表示，3月8日起訪美11天，這次將前往5個城市，包含紐約、華盛頓、費城、鹽湖城和西雅圖，主要重點除慰問僑胞和發表演說外，也會拜會國務院和白宮等單位，並與智庫「美國企業研究院」及「2049計畫研究所」討論。

他表示，行程也將拜訪姊妹市鹽湖城，最後一站則到西雅圖參訪跨國企業Google、微軟和亞馬遜，瞭解最新科技運用型態和發展，希望能將基隆營造成更符合企業需要的友善城市。（編輯：李錫璋）1080305