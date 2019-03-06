總統府音樂會4月6日凱道登場 首度開放自由入場

（中央社記者游凱翔台北6日電）今年適逢總統府建築落成100年，總統府公共事務室主任張文蘭今天表示，「2019總統府音樂會」4月6日將在總統府前的凱達格蘭大道舉行，並首度開放民眾自由入場。

總統府今天召開記者會，張文蘭說，總統府音樂會於2016年復辦以來一直秉持「藝術、多元、公益」3個主軸，每年都會邀請弱勢團體參與，今年也請台北市政府協助邀請社福團體及機構的院生、特殊學校學生參與，並設置座位區；一般民眾則首度開放自由入場。

此外，今年也將循慣例，邀請在地的縣市長出席，總統蔡英文可望和台北市長柯文哲同台，也將成為矚目焦點。

這場音樂會由中華文化總會策劃，中華文化總會副秘書長李厚慶表示，這次適逢總統府建築落成100年，將邀請衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬擔任音樂總監、台北流行音樂中心籌備處主任丁度嵐擔綱總製作人，這也是難得的結合，包含傳統與現代、古典與流行。

內容企劃會扣緊「共同的記憶，人民的總統府」的方向，結合「地之美、人之美、心之美」3個角度，希望透過兩個小時的音樂節目，喚起大家過去的記憶，迎向下一個世紀。

李厚慶說，這次音樂會主視覺出自善用線條及色彩的設計師費工信之手，以音符為發想，用圓形代表整體和諧的族群，並以寓意多元的繽紛色彩象徵台灣這塊土地成長的美好。

此外，4月6日剛好是春假期間，李厚慶說，春假這段期間在總統府周邊同時舉辦「城南有意思」活動，歡迎民眾一起參與活動的市集、欣賞戲劇表演、場館展覽。（編輯：蘇志宗）1080306