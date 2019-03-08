蘇揆：中國毫無善意 台灣是主權獨立國家

（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立委陳超明今天質詢行政院長蘇貞昌，為了中國不要侵犯台灣，是否願意放棄台獨黨綱，蘇貞昌回應，台灣是主權獨立國家，絕對不同意是中國的一部分，他會保護主權、國家人民。

立法院院會今天進行施政總質詢，陳超明以兩岸關係和統獨議題質詢蘇貞昌。

陳超明質詢時批評民進黨政府處理兩岸關係都在挑釁、對立。他說，蘇貞昌老臣謀國，政治事業和政治經驗都非常豐富，照理講應了解兩岸關係牽涉到很多事情。

陳超明質詢，民進黨去年地方大選失敗後，為了2020年大選考量，「總統蔡英文拒絕承認九二共識，故意把一中各表的九二共識與不相干的一國兩制扯在一起。」

蘇貞昌澄清，「把這個扯在一起是習近平，不是蔡英文。習近平先生今年1月2日講九二共識就是一國兩制等語，而且已有統一台灣方案」，是中國國家主席習近平講清楚了。

陳超明認為，台獨理論讓習近平站不住腳。習近平拋出善意，但民進黨永遠拒絕。

蘇貞昌則是重申看法，認為中國對台灣「一點善意都沒有，還說不放棄武力。」

陳超明質詢時，播放相關影片要讓蘇貞昌參考。過程中，影片一度無聲，陳超明疑惑，「怎麼會沒有聲音」。蘇貞昌順勢回應，「中國就是不希望台灣有聲音」，就是只有中國一個聲音，就是一直只能統一，其他都不能講，不希望台灣有聲音。

蘇貞昌表示，他不熱愛戰爭，要和平，但為維護和平，只好做戰爭的準備。台灣絕對不會打中國，但包括中國、任何外國想侵略台灣，台灣人民絕對保家衛國。

隨後在質詢時，陳超明強調，他也不要戰爭，愛和平，維護台灣的最大利益至為重要。

蘇貞昌答覆，不能為了「利益」放棄主權。他以歷史為殷鑑指出，中國每次都用「和平」作前提，但是1951年中國逼西藏簽和平協議，不出10年，8萬西藏人與達賴喇嘛流亡印度，到現在還不能回家，「台灣人還有什麼地方可以去流亡？」

質詢時，蘇貞昌反問陳超明，到中國大陸時是否有講「中華民國」。陳超明則反嗆蘇貞昌，民進黨不要說多有氣魄，民進黨永遠要用「中華民國」時才用，隨便用「中華民國」，對中國大陸就講「中華民國」，但對美國、日本就講「台灣」。

蘇貞昌說，自己代表國家出訪時都講「中華民國」，也會講來自「台灣」。（編輯：楊凱翔）1080308