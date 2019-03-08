馬英九黃敏境投書交鋒 華盛頓郵報巧妙並陳

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）華盛頓郵報2月26日報導論述，美國和中國間的角力將是明年台灣總統大選主題。前總統馬英九和現任駐美副代表黃敏境皆針對該文投書回應，華郵6日將兩人讀者來函巧妙並陳。

華郵2月26日的報導由該報北京特派記者撰寫，標題為「台灣2020年大選 重點聚焦華府對上北京」（Taiwan's 2020 election campaign is all about Washington vs. Beijing）。

馬英九在投書中說，該文指出總統蔡英文曾表達台灣是東亞「抵擋中國擴張主義的堡壘」，但他認為，「台灣若扮演這樣的角色，恐怕對美國和台灣皆無助益。」

馬英九寫道，他在8年總統任內和中國簽訂23項協議，這些協議協助提升台灣的經濟競爭力，擴大兩岸人民交流，因此降低兩岸軍事衝突機率。

他指稱蔡總統「對中國採取對抗態度，不承認九二共識，也就是一中各表」，造成兩岸關係難以處理，並傷害台灣的經濟和外交關係。而他執政期間的兩岸關係緩和，符合美國利益。

駐美副代表黃敏境的投書，聚焦於中國的國際姿態，同時回應華郵2月26日的文章以及2月24日標題為「在新疆，老大哥監視著」（In Xinjiang, big brother is watching）的社論。

黃敏境寫道，中國鑑於自身經濟和軍事力量增強，近年來對鄰國和國內少數族裔採取侵略態度。而全球對中國採取的交往與和平轉變政策，已證明失敗。北京的「歐威爾式」（Orwellian）策略，已破壞區域穩定。

黃敏境強調，蔡英文總統2月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時重申，中國的野心和意圖不僅限於台灣，北京尋求機會控制或影響區域內所有國家，甚至區域外國家，而這是整個亞太地區必須面對和認真看待的挑戰。

黃敏境表示，台灣是東亞言論和宗教自由的燈塔，也是全球民主國家的持久夥伴，並受到美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的肯定。台灣希望理念相投國家團結反對霸凌鄰國和國民的獨裁政體，「今日可能是台灣或新疆，明日會是誰呢？」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080308