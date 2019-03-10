預防兒虐 教長：守護孩子在安全環境成長

教育部長潘文忠11日將列席立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢，他在送達立法院的書面報告強調要「守護孩子在安全的環境中成長」。圖為潘文忠過去在臉書（facebook）貼圖發抒「教育，要陪每一個台灣小孩安心長大」理念。（摘自潘文忠臉書）中央社記者范正祥傳真 108年3月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）教育部長潘文忠11日將列席立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢；他在書面報告有關校園安全方面，對於預防兒少受虐多所著墨，政策說明強調「守護孩子在安全的環境中成長」。

潘文忠的書面報告已經送到立法院，內容就學前教育、國民基本教育、技職教育、高等教育、國際人才培育、校園安全、師資培育、數位及科技教育、弱勢學生扶助、多元教育、終身教育、體育運動、青年發展等13個面向，陳述施政重點。

他在給立委的報告中指出，其中在校園安全方面，重要工作包括預防兒少受虐。

有關教育部在落實兒少保護的執行與規劃，潘文忠表示，兒虐通報滴水不漏、確實裁罰。研訂兒虐個案辨識指標檢核表，協助教師及早覺察疑似可能受虐個案，即時通報及啟動相關協助機制，如果知悉兒虐未於24小時內通報，將依法裁罰。

他指出，訂定兒少就學安全計畫。依「直轄市、縣（市）政府執行民事保護令有關命相對人遠離未成年子女就讀學校之注意事項」，督導就讀學校擬具就學安全計畫，保護學生免於受到二次傷害。

潘文忠提及，協助高風險家庭輔導高關懷學生。針對「疑似兒虐個案」的高風險家庭學生提供救助及就學協助，並關懷輔導國中畢業後未升學未就業的青少年。

潘文忠表示，提升幼兒園負責人及教師兒少保護知能。將兒少保護知能納入各地方政府辦理教保研習規劃，並將「兒童及少年福利與權益保障法」及「家庭暴力防治法」納入研習內容。

他還提及，親職教育資源連結到府服務。補助地方政府推動辦理個別化親職教育，研議將親職教育及諮詢、資源連結等服務送到家。

另外，落實「學生懷孕受教權維護及輔導協助要點」，提供學生協助管道並積極維護懷孕學生受教權。

潘文忠表示，連結社區及家戶，人人皆為守護天使。強化社區、鄰里、家戶互相預警機制，辦理「串聯社區、深入村（里）鄰家庭教育服務試辦計畫」及推動家庭親職陪伴志工服務。

他強調，關懷無假期。寒、暑假及連續假期期間，持續覺察、關懷學生，使全體教育人員與學生能夠事先防範並進行保護措施。

此外，潘文忠表示，研訂獎勵計畫。研訂兒少通報有功人員獎勵計畫，鼓勵各級學校教育及網絡相關人員落實通報。（編輯：李信寬）1080310