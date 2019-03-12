社群散播不實軍購訊息 國防部籲勿以訛傳訛

國防部發言人陳中吉12日表示，有民眾在社群網站及通訊軟體，散播不實的採購金額、架次及機型，目前仍向美方提出發價申請書階段，籲民眾勿以訛傳訛。中央社記者游凱翔攝 108年3月12日

（中央社記者游凱翔台北12日電）空軍是否採購F-16V引起討論，國防部發言人陳中吉今天表示，有民眾在社群網站及通訊軟體，散播不實的採購金額、架次及機型，目前仍向美方提出發價申請書階段，籲民眾勿以訛傳訛。

國防部上午召開「陸航602旅龍翔營區開放」及「台北港國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」規劃說明記者會，並開放媒體提問。

陳中吉主動提及，有民眾在社群網站臉書（Facebook）及通訊軟體Line上散播不實的軍購內容，指「英國買138架F-35戰機才新台幣3619億元，政府卻花3900億購買66架落後20年的F-16V」。

陳中吉表示，按照去年2月英國下議院國防委員會公布的資料，內文提到採購F-35戰機確實是3619億元，但架次為48架，與民眾散播內容指稱的138架數目天差地遠。

陳中吉也強調，只要符合國軍的作戰需求，不管是F-15、F-18、F-16或F-35都是新式戰機的籌獲選項，目前仍在向美國提出發價書申請階段，但信函中均沒有提到「國軍想要什麼」，而是屆時再依美方的回覆進行選擇、議價，也呼籲民眾勿以訛傳訛，散播不實訊息。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：王永志）1080312