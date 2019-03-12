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蔡總統出訪取消吉里巴斯 外交部：邦交穩固

最新更新：2019/03/12 13:14

（中央社記者顧荃台北12日電）總統蔡英文21日起出訪太平洋友邦，原訂訪問吉里巴斯，但後來取消。外交部今天表示，這是時程配合的技術性問題所致，雙方邦交穩固，希望在適當時機安排總統訪問吉里巴斯。

蔡總統21日到28日將展開海洋民主之旅，訪問太平洋友邦帛琉、諾魯與馬紹爾群島，全程共8天7夜。

對於蔡總統原本也預定出訪太平洋友邦吉里巴斯，最後卻未排入行程，外交部發言人李憲章上午出席例行記者會受訪時表示，蔡總統訪問原已獲得吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）同意，吉里巴斯人民也高度期待蔡總統來訪，但因為雙方元首時程配合的技術性問題，而調整取消。

外交部次長徐斯儉上午在總統府記者會時說明，外交部本來建議蔡總統出訪時間為24日到31日，但因總統府考量29日蔡總統要主持春祭國殤大典，因此重新調整出訪時間為21到28日，但不巧馬茂同時兼任南太平洋大學校長，這個時間剛好在斐濟主持畢業典禮，無法留在吉里巴斯國內，因此雙方達成理解，同意另外商定時間，再安排去訪事宜。

媒體詢問，過去友邦布吉納法索也曾以行程規劃為由，表達不便接待蔡總統出訪後便斷交，與吉里巴斯邦交是否出狀況。

李憲章說，這次取消吉里巴斯是因為彼此時程配合跟技術性問題。台灣與友邦有許多合作計畫聚焦在人才培育，因此也充分理解與體諒馬茂必須到斐濟主持畢業典禮。今年7月12日適逢吉里巴斯獨立建國40周年，目前也正規劃訪團前往祝賀，屆時希望有適當時機安排蔡總統訪問吉里巴斯。

媒體追問與吉里巴斯邦交是否沒問題，李憲章回應，「是，跟吉里巴斯邦交穩固」。（編輯：黃國倫）1080312

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