3年改革成果浮現 總統：今年壓力減少一些

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）總統蔡英文今天說，政府推動改革的過程雖招致批評也面臨壓力，但政府仍堅持改革；執政將近3年後，改革成果漸漸浮現，包括稅改讓民眾有感，總統坦言，今年的她，壓力會減少一些。

總統下午出席今周刊舉辦「蔡英文總統與高中生面對面論壇」，主題為「青春破框」。活動由網紅博恩擔任主持人，總總致詞後，接著觀看學生的表演，並接受提問，全場互動熱烈。

在問答時間，博恩從學生事先在網路上提出的500多題題目中選出2題提問，其中一題問到，蔡總統推動改革，但過程招致許多人批評，堅持下去的原因是什麼？總統回答，還是有很多人的期待，讓她能堅持下去。

總統表示，過去3年在改革的過程中，很多人對改革的事情有不同意見，有些人走上街頭陳抗，有些人在網路上說難聽的話。作為一個領導人，每天要面對四面八方的批評，說心情沒有受到影響「是騙人的」。

總總也常問自己，「還要繼續下去嗎？還要堅持下去嗎？」但她總覺得，還是要堅持下去，因為有這麼多人投票選她當總統，民眾對她有所期待。

總統坦言，推動改革的過程中，因改革而受到的利益，是集體、間接的利益，一般人不會有太強烈的感受。但是被改革的人因為利益受到影響，會有很強烈反對的聲音。

總統說，從事改革的人，心理素質與對所做的事情的信仰，必須夠強烈，不然很難撐下去；而改革的事情，也需要時間來達成。總統舉例，政府自2016年開始規劃稅改，直到今年5月報稅季，許多民眾才感受到稅改是有利的，也有照顧到年輕世代。

蔡總統說，在這改革的過程中，改革者要承受將近3年的壓力，民眾才有感。這對現在執政者來說，一直都是很掙扎的；若執政者強調國家根本性的利益、中長期的利益，一定會從事改革，不過，改革的好處要過好久以後才出現，執政者能否撐得住，確實是一大挑戰。

總統坦言，她也曾有過掙扎。但她沒有放棄改革，而是希望加快改革的速度，到一定時間後，成果浮現。「前3年對我來講，是執政非常困難的時間」，但今年開始，執政成績出現，跟前幾年相比，今年可以說壓力減少了一些。

總統表示，政府必須要改革，也需要在執政最後一年拿出執政成績，讓人民有感受。總統相信，人民在她執政3年後，可以強烈感受到執政帶來的效益。（編輯：張均懋）1080511