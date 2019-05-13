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護台防中 民團推外國代理人登記法

最新更新：2019/05/13 20:46
台灣基進、永社等民間社團13日在立法院群賢樓前舉辦記者會，說明其推動外國代理人登記法草案緣由，盼能保護台灣的民主自由及主權，並建立民主防衛機制。中央社記者郭日曉攝　108年5月13日
台灣基進、永社等民間社團13日在立法院群賢樓前舉辦記者會，說明其推動外國代理人登記法草案緣由，盼能保護台灣的民主自由及主權，並建立民主防衛機制。中央社記者郭日曉攝　108年5月13日

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北13日電）台灣基進、永社等民間社團今天表示，為防堵中國滲透，將推動「外國代理人登記法」草案，盼能保護台灣的民主自由及主權，並建立民主防衛機制。

中國全國政協主席汪洋日前會見近百家兩岸媒體、機構代表時表示，把「寶」押在外國勢力身上都是靠不住的，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。

台灣基進等團體組成「護台防中立法行動小組」，今天在立法院群賢樓前舉辦記者會，說明其推動外國代理人登記法草案緣由。

永社理事長黃帝穎說，不論是澳洲的反外國干預法或美國的外國代理人登記法等，全世界民主國家都在防禦獨裁干預，或是防禦中國侵入，這些都是相關的民主防衛作為；反觀台灣更直接面對中國的干預，但立法卻顯然不足，很多社團認為要建立民主防衛機制，這樣的修法是有必要的。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋說，如果台灣社會繼續對立，讓中國見縫插針，台灣有可能失去多年來辛苦建立的民主制度；要維護民主制度，必須要把境外勢力威脅消除。

沈伯洋說，在不箝制言論自由的前提下，希望推動外國代理人登記制度，當這些人登記為代理人後，還是可以繼續發表言論，但要在後面打上「中國製造」，也因為是中國代理人、是中國的廣告，這時候跟言論自由無關，只是商品。

此外，時代力量立委黃國昌在臉書發文表示，時代力量黨團將提出國家安全法修正草案，明定廣電媒體不得接受指示、委託或通謀合作，為境外敵對勢力傳播危害國家安全或自由民主憲政秩序的不實訊息，違者將對具有意圖犯意的負責人課予刑罰，對廣電媒體事業，罰鍰並撤照。（編輯：張均懋）1080513

台灣基進等團體組成「護台防中立法行動小組」，13日舉辦記者會表示，將推動「外國代理人登記法」草案，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋（前右2）說，如果台灣社會繼續對立，讓中國見縫插針，台灣有可能失去多年來辛苦建立的民主制度。中央社記者郭日曉攝　108年5月13日
台灣基進等團體組成「護台防中立法行動小組」，13日舉辦記者會表示，將推動「外國代理人登記法」草案，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋（前右2）說，如果台灣社會繼續對立，讓中國見縫插針，台灣有可能失去多年來辛苦建立的民主制度。中央社記者郭日曉攝　108年5月13日
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