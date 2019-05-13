民進黨：譴責韓國瑜拒絕議員答詢 違背民主價值

（中央社記者葉素萍台北13日電）民主進步黨發言人李晏榕今天說，高雄市長韓國瑜面對議員質詢時，常以有色眼光看待議員質詢，選擇性拒絕回答，不但有違行政立法權責制衡的關係，更違背民主政治的價值。

李晏榕今天透過新聞稿指出，民進黨對韓國瑜無視議員監督以及藐視議會監督的行為，表達最嚴厲譴責，呼籲韓國瑜多用心於市政，誠懇面對市議員民主監督。

李晏榕表示，基於民主及責任政治原則，議員質詢的問題只要未超出市政府施政或被質詢者職掌範圍，被質詢者就應就職責範圍回覆，今天民進黨籍市議員林智鴻的質詢，都在市政府施政及市長執掌範圍，韓國瑜卻拒絕回覆，還語帶戲謔地應對，有損高雄市長的格局與職責，是藐視高雄市民，更讓認真於市政的高雄市政府文官們蒙羞。

李晏榕進一步表示，對於高雄市議會議長許崑源身為大會的主席，應要維持議長中立立場，依其職責保持議事順暢，捍衛市議員的監督職權，但令人遺憾的是，當市議員依法質詢韓國瑜時，許崑源不但沒有保持中立立場，多次干預打斷議員質詢，甚至為幫韓國瑜護航，對議員反質詢。

李晏榕認為，這行為不但侵犯到議員質詢權，也把高雄市議會自我矮化為高雄市政府附庸單位，無疑玷污市議會民主的殿堂，也背棄憲法及選民賦予議會監督市政權力；許崑源應秉持議長中立原則，公正公允主持議事，不要再干預議員質詢權，勿讓高雄市議會蒙上「高雄市政府議會局附庸」污名。（編輯：趙蔚蘭）1080513