盼世衛接納台灣 民間宣達團赴瑞士發聲

世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦登場，由民間團體號召組成的「台灣加入WHO宣達團」16日晚間搭機啟程，將赴當地為台灣參加WHA做宣傳，也盼傳達台灣加入世界衛生組織（WHO）的強烈意願。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年5月16日

（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）世界衛生大會（WHA）即將登場，台灣因中國打壓即將三度缺席，由民間團體組成的宣達團今晚出發前往瑞士日內瓦為台灣發聲，希望各國聽見台灣人民的聲音，接納台灣入會。

WHA將於20日至28日在瑞士日內瓦召開，不過，世界衛生組織（WHO）在中國壓力下，未發出邀請函給台灣。

今晚有2個民間團體從台灣出發，40名自動自發參與的團員，屆時將與來自歐、美等國家的民間團體會合為台灣發聲，約有180人共襄盛舉，這也是史上人數最多的一次。

台灣加入WHO宣達團團長蔡明憲受訪表示，此行除了為台灣參加WHA宣傳外，也要對中國無理打壓台灣表達譴責與抗議。這次民團也會跟衛福部、外交部等單位一起召開國際記者會，表達人民要用「台灣」的名義被邀請參加WHO，並參加年會。

蔡明憲表示，此行也要表達健康是人類的人權，過去20、30年，台灣已經在公共衛生、醫療設施方面，幫助許多弱小國家，所以宣達團要向全世界的國家代表說，台灣願意也有能力在醫療公衛方面提供幫助。

蔡明憲指出，今年除了美國、日本及加拿大外，包括德、法、英將近30個國家的國會議員及政府衛福部長，都公開表達支持台灣。政府與民團的目標一致，應該要分進合擊，更期許政府未來能有更積極的作為。

交通大學學生郭庭瑋表示，這是第一次參與相關活動，除藉此了解台灣面臨那些瓶頸，以及自己可以透過行動為國家做些什麼，也希望透過這次的行程向長輩們學習，為台灣出一點力。

宣達團表示，這次攜帶約5000份文宣，及印有Health For All，Taiwan Can Help 字樣的小旗幟前進日內瓦，同時將參與WHO舉辦的健行活動，讓世界看見台灣，也為台灣發聲。（編輯：唐聲揚）‭1080‬516