駐菲代表投書 籲菲政府和國會挺台參與WHA

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）駐菲代表徐佩勇投書菲律賓發行量最大報網站，指目前有15萬菲勞在台工作，但台灣3年未能參與世界衛生大會，民眾健康權遭剝奪，籲菲國政府和國會支持台灣參與世界衛生大會。

世界衛生大會（WHA）明天起到28日在瑞士日內瓦舉行。臉書粉絲數逾500萬的「菲律賓每日詢問報」（Pilippine Daily Inquirer）網站今天以「支持台灣參與國際社會」為題，刊登徐佩勇投書。

徐佩勇在投書中說，台灣2300萬人健康權利遭剝奪，是非常不公平的事。台灣是全球第22大經濟體，參與WHA不應受制於中國的霸凌和干涉。

他表示，台灣具有豐富的醫療經驗、資源和優秀的醫療專業人員，有意義參與WHA將可為全球做出全面貢獻。如果能從中國的霸道政治枷鎖中解脫，台灣醫療專業人員將可與全球醫療社群專家有更多互動。

徐佩勇說，菲律賓是台灣南向最近的鄰國，台灣有15萬菲籍移工，每年過境台灣的菲律賓旅客更達數百萬，基於密切的雙邊關係，保護台菲人民健康已經成為重要議題。

他表示，疾病無國界之分，阻止台灣加入世界衛生組織（WHO）使台灣面臨公共衛生風險，在全球公共衛生也造成危險漏洞。

因此，徐佩勇說，誠摰呼籲菲律賓政府、國會、衛生機構和大眾支持台灣加入WHA及WHO相關技術會議、機制與活動。（編輯：王永志）1080519