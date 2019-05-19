羅文嘉：民調方式若有共識 擬6/10當週進行

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，蔡賴代表17日協調時，雙方同意若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在6月10日到6月14日這週進行初選民調；這是配套處理，初步共識，仍需最後確認。

前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文連任之路，民進黨17日邀請蔡賴代表進行第二次總統初選事務性協調，當天羅文嘉會後宣讀3點結論，兩場電視政見發表會一週一場，總計兩週時間；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂5月20日下午3時開會討論。

不過，賴清德17日晚間在臉書發表聲明指出，針對民進黨17日召開協商，黨中央會後記者會說明恐生誤會，賴清德表示，協商的前提是應依黨中央之前提出在5月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。

今天有媒體報導指，蔡、賴陣營雙方簽字的協調會議結論，其內容並無賴清德所稱「黨中央提出的期程，是在5月底前完成初選的民意調查」。賴清德陣營被質疑反悔或意圖變更。

賴清德行動辦公室發言人李退之今天表示，所謂的事務性協調會議，本來就是在中央黨部的版本下進行協調，也就是總統、立委都要在5月底完成初選提名作業。

對於媒體曝光文件，李退之表示，協調會議所謂的曝光文件，和羅文嘉在記者會公開說明部分，內容完全一樣，請不要被所謂的曝光文件混淆焦點，他再次強調，協商的前提，原本就是總統及立委的提名作業要在5月底前完成。

李退之指出，民進黨中常會3月6日通過總統、立委提名初選日程；4月10日中執會決議先進行立委民調初選、再進行總統初選民調作業，但不停止初選機制、不改變原有流程；5月1日黨中央又在中常會提出報告案，規劃5月底前完成總統初選民調。

李退之表示，不管是哪一個決議或辦法，賴清德都遵守黨中央的遊戲規則，也在這個前提下進行事務性協調。初選日程已從4月初、4月中一延再延，到現在還看不到盡頭，呼籲協商各方不要忽略了這些原來的大前提。

另外，對於蔡總統說要耐心地走完黨的民主程序，李退之表示，感謝蔡總統終於承認這次初選確實是民進黨的民主程序，再一次呼籲對方參選人陣營，能正面回應，「是不是完整參與、走完初選程序？是不是承諾接受初選程序的最終結果？願不願意接受共同支持初選產生的候選人？」這是對方陣營到目前都無法承諾或回答的部分。

羅文嘉今天受訪時，還原17日當天的狀況指出，賴陣營代表希望時程要先確認，希望按上次黨中央所提方案辦理。同時強調不能只談民調方式而不談民調時程。

羅文嘉說，蔡陣營代表認為民調時程不是這項會議處理範疇，應在5月22日中執會處理。

羅文嘉強調，後來雙方同意若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在6月10日到6月14日這週進行初選民調。原因是配合從5月25日開始每週一場，共兩場的政見會以及避開端午節連假。他強調，「以上是配套處理，初步共識，且仍需最後確認」。

蔡陣營發言人阮昭雄說，所謂5月底的初選時程，並未在中常會或中執會通過，5月1日的中常會是決議，包括政見發表會、民調方式、甚至時程，需經5月22日的中執會討論決定。

阮昭雄強調，事實只有一個，週五的第二次協調會結論昭然若揭，黨中央已經說明多次，尊重黨中央的說明。支持者希望的是團結拚2020勝選，而非影響團結的流言紛擾。希望雙方都能以第二次協調的結論與共識為基礎，在明天的協調會上，再將初選的相關方案往前推進，送交5月22日的中執會討論。（編輯：鄭雪文）1080519