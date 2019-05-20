更多編輯台推薦新聞：
影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕
國際

影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕

日韓終止軍事情報保護協定 退回美居間傳遞老路
國際

日韓終止軍事情報保護協定 退回美居間傳遞老路

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5
娛樂

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨：台灣進步有目共睹 不容國民黨顛倒是非

最新更新：2019/05/20 16:47

（中央社記者葉素萍台北20日電）國民黨批評民進黨執政3週年成績，民主進步黨發言人李明俐今天說，國民黨是阻擋台灣進步及改革的最大亂源；台灣進步有目共睹，絕不容許國民黨顛倒是非。

民主進步黨發言人李明俐今天透過新聞稿表示，國民黨的批評不但沒有反思前總統馬英九執政8年來，凡事只會靠中國，導致台灣經濟嚴重倒退。國際外交方面，以主權代價向中國卑躬屈膝，換取假性的國際參與，結果是誤導國際社會台灣為中國的一部分，國際民主陣營國家無著力點為台灣發聲。

她說，如今，國民黨以顛倒是非、分化社會的方式，批評民進黨3年的執政，國民黨無疑是阻擋台灣進步及改革的最大亂源。

李明俐指出，國民黨的外交政策，只會不斷向中國卑躬屈膝，讓台灣的外交命脈掐在中國手中，致使台灣往中國一國兩制方向推進；國民黨只會「把經濟鎖在中國」，換來的結果，就是633經濟政見不但完全跳票，實際經濟狀況更是嚴重衰退。

李明俐強調，3年來台灣正走在進步的道路上，大家有目共睹，現在逐步展現的成果，是台灣社會許多人一起努力付出得來的，絕不容許國民黨用顛倒是非的方式抹煞掉。

她說，呼籲國民黨不要再以謾罵批評，阻擋台灣的進步發展，更不要只為一黨之私，將台灣再帶回凡事靠中國的老路，讓台灣的主權與民主被中國侵吞。（編輯：張均懋）1080520

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報