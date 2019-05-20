民進黨：台灣進步有目共睹 不容國民黨顛倒是非

（中央社記者葉素萍台北20日電）國民黨批評民進黨執政3週年成績，民主進步黨發言人李明俐今天說，國民黨是阻擋台灣進步及改革的最大亂源；台灣進步有目共睹，絕不容許國民黨顛倒是非。

民主進步黨發言人李明俐今天透過新聞稿表示，國民黨的批評不但沒有反思前總統馬英九執政8年來，凡事只會靠中國，導致台灣經濟嚴重倒退。國際外交方面，以主權代價向中國卑躬屈膝，換取假性的國際參與，結果是誤導國際社會台灣為中國的一部分，國際民主陣營國家無著力點為台灣發聲。

她說，如今，國民黨以顛倒是非、分化社會的方式，批評民進黨3年的執政，國民黨無疑是阻擋台灣進步及改革的最大亂源。

李明俐指出，國民黨的外交政策，只會不斷向中國卑躬屈膝，讓台灣的外交命脈掐在中國手中，致使台灣往中國一國兩制方向推進；國民黨只會「把經濟鎖在中國」，換來的結果，就是633經濟政見不但完全跳票，實際經濟狀況更是嚴重衰退。

李明俐強調，3年來台灣正走在進步的道路上，大家有目共睹，現在逐步展現的成果，是台灣社會許多人一起努力付出得來的，絕不容許國民黨用顛倒是非的方式抹煞掉。

她說，呼籲國民黨不要再以謾罵批評，阻擋台灣的進步發展，更不要只為一黨之私，將台灣再帶回凡事靠中國的老路，讓台灣的主權與民主被中國侵吞。（編輯：張均懋）1080520