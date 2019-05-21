賴清德：3/8與總統會晤沒談參選 質疑有人說謊[影]

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（中央社記者溫貴香台北21日電）前行政院長賴清德今天表示，3月8日與總統蔡英文會面，當天總統沒有問他要不要選總統，外界質疑他違反誠信原則，他要說明沒有這件事，總統或是總統幕僚有人說謊；賴清德表示，還原事實，為自己說公道話。

賴清德上午接受寶島新聲節目主持人簡余晏與汪潔民專訪第一次公開說明，對於傳言蔡總統曾到台南問過賴清德要不要選，賴清德說，那其實是3月8日，總統蔡英文到台南「競選她的總統，因為她到（民進黨立委）陳亭妃委員的選區去進行競選活動」。

當時正值郭國文參與立委補選，賴清德說，「他接到通知，總統要來台南，那今天總統的行程在哪裡？她跟我說，因為陳亭妃委員有安排行程給她跑。特別是九合一選舉之後，總統都會給民進黨的每一個委員半天或一天時間去跑」。

賴清德說，當時有建議總統說，郭國文正在另外一個選區在競選，沒有助選郭國文，走自己的選舉行程恐怕會引起質疑。但蔡總統的秘書回覆，因為當天的行程已經安排了，另外再安排一個時間到郭國文的選區去，「那個就是3月14日的事情」。

賴清德說，3月8日他也從台北特別趕回去台南跟總統見面，整個談話主要是談這次立委補選，他向蔡總統報告，這次選區困難及打算怎麼做。蔡總統說，如果有時間包括彰化、新北也應該去助選。「當天總統沒有問過我，要不要選總統，所以在外面這樣傳，不管是網路或私底下講，這個都是謊話，到底是總統說謊或他的幕僚說謊，這我不知道。但就是有人說謊」。

指控現任總統或總統幕僚說謊是嚴重的問題，賴清德會後受訪表示，這是事實；記者問這在其他先進國家是很嚴重的國安危機，賴清德澄清，因為有媒體公開講總統3月中來到台南，總統親自問過他「要不要選總統，我答覆不選」藉此指控他違反誠信，但沒有這個事情，一定有人說謊，他是把這個事情解釋清楚，「我沒有其他的意思」。

賴清德說，主持人公開在節目上講，他也私下聽到很多人在講這件事情，剛剛兩位主持人問他，他認為自己有責任為自己講公道話，把事實還原。

訪問過程中，賴清德表示，3月17日登記前一天，總統府秘書長陳菊南下找他，他請教菊姐，如果最後決定參選會不會為難，陳菊說，不會。

他也說，3月18日凌晨致電行政院長蘇貞昌談論總統初選事宜，蘇貞昌說「你是來告知，不是跟我討論」，賴清德回說，今天才要做決定，賴清德說，沒有討論，是怕給大家帶來困擾，兩人並互稱是愛國者。

賴清德表示，怕讓大家為難，希望大家能夠了解，登記參選，完全是為了對土地使命，沒有違反誠信的問題，也沒有偷襲的意思。（編輯：楊凱翔）1080521