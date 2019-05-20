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蔡賴陣營協調手機民調無共識 戰場恐移中執會

最新更新：2019/05/20 21:24
民進黨20日下午進行總統初選第3次協調會議，總統蔡英文（左）陣營由民進黨前秘書長林錫耀代表出席，前行政院長賴清德（右）由立委林俊憲代表。（中央社檔案照片）
民進黨20日下午進行總統初選第3次協調會議，總統蔡英文（左）陣營由民進黨前秘書長林錫耀代表出席，前行政院長賴清德（右）由立委林俊憲代表。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨總統初選今天召開第3次協調會，蔡賴陣營代表對於民調對比對象、手機所占比例未獲共識；若5月22日中午12時前沒有最後共識結論，總統初選戰場將移到中執會討論。

民進黨下午進行總統初選第3次協調會議，總統蔡英文陣營由民進黨前秘書長林錫耀代表出席，前行政院長賴清德由立委林俊憲代表，會議歷經近3個小時討論後，會後由民進黨秘書長羅文嘉與雙方代表共同召開記者會，宣布會議結論。

政見發表會部分，羅文嘉表示，雙方代表同意授權民進黨新聞部與有意願轉播的電視台商談後決定轉播電視台。第1場由公民團體提問，第2場由媒體提問，提問人數每場3人，流程依中央黨部規劃草案辦理。

民意調查部分，羅文嘉說，雙方代表針對對比方式進行討論，賴清德代表主張與國民黨主要對手對比，蔡總統代表主張與國民黨主要對手及台北市長柯文哲進行三方對比；雙方各自表達立場，未達成共識。

羅文嘉表示，雙方代表針對手機納入民調比例進行討論，蔡總統代表主張手機所占比例為80%，也願意接受中央黨部民調中心手機所占比例為50%的經驗，賴清德代表表示傾向政大選研中心手機所占比例為20%的經驗；雙方各自表達立場，未達成共識。

他說，雙方願意就未有共識部分繼續努力，若5月22日中午12時前沒有最後共識結論，賴清德代表主張依5月1日中常會報告案時程進行，蔡總統代表主張依黨內機制決議進行。

民進黨幕僚單位5月1日曾向中常會提出報告案，建議5月22日總統初選協調截止；5月24日到5月26日舉辦1至2場政見發表會；5月27日至5月31日總統初選民調；6月5日中執會公告提名名單。（編輯：謝佳珍）1080520

民進黨20日進行總統初選第3次協調會議，總統蔡英文陣營由民進黨前秘書長林錫耀（左）代表出席，前行政院長賴清德由立委林俊憲（右）代表，不過，雙方對於民調對比對象、手機所占比例未獲共識。中央社記者葉素萍攝 108年5月20日
民進黨20日進行總統初選第3次協調會議，總統蔡英文陣營由民進黨前秘書長林錫耀（左）代表出席，前行政院長賴清德由立委林俊憲（右）代表，不過，雙方對於民調對比對象、手機所占比例未獲共識。中央社記者葉素萍攝 108年5月20日
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