自承忍受3年謾罵 蔡總統端成績單拚連任

總統蔡英文20日在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會，以離岸風電、稅改跟年改為例，她表示，政府不炒短線，做長遠規劃，重要政策要3年才會開花結果，在這之前執政者必須忍受孤獨，這3年來她經常承受壓力，第4年就是收穫的開始。中央社記者鄭傑文攝 108年5月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文上任滿3週年，相較於前兩年的低調，她今天召開記者會，大動作端出成績單，嗆聲「唱衰台灣的人，你們不會得逞」，還擘劃將在下一個任期舉辦「台灣博覽會」，展現出力拚連任企圖心。

蔡總統上任後推動包括年金、一例一休等改革，但在去年九合一選舉時未獲選民認同，她在民進黨慘敗後辭去黨主席，並且多次公開自我檢討，今年1月內閣改組，行政院長蘇貞昌回鍋，黨政人事洗牌後，重新整隊再出發。

總統大選逐漸升溫，除了國民黨多人爭搶披掛上陣外，蔡總統在黨內還有前行政院長賴清德的挑戰。相較於前兩次執政週年，分別是邀弱勢孩童參訪官邸，舉辦「童樂會」，以及參加「總統給問嗎」直播，回應政策，蔡總統這次首度在520當天，大動作在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。

「重要政策要3年才會開花結果，在這之前執政者必須忍受孤獨，這3年來她經常承受壓力，第4年就是收穫的開始。」蔡總統在記者會不諱言為了年金改革，她忍受了3年謾罵，但換來年金30年不會破產；當初很多人罵的前瞻基礎建設計畫，但現在很多人在收割成果，基礎建設陸續完成，也創造可觀的內需，支撐台灣經濟成長，特別是美中貿易戰下，內需會支撐台灣穩定成長。

棘手的改革紛擾逐漸底定，府院合作下推出不少利民政策，蔡總統也一改上任初期較少站在第一線的作風，善用社群網站力量，以貼近民眾語言的方式，回應包括中國步步進逼等議題。被網友形容「撿到槍」的蔡總統變身「辣台妹」，聲量走出九合一之後的谷底，反轉向上。

像是同婚議題被視為民進黨在九合一選舉大敗原因之一，近期同婚專法通過後，網路上有人發起向「蔡總統道歉大賽」，多個媒體、機構的民調也都顯示，蔡總統的支持度持續回升，她近來走訪基層，與民眾互動談話，加上今天的這場記者會，都展現出拚連任的自信。

蔡總統在記者會強勢回嗆「唱衰台灣的人不會得逞」，除了細數這3年來多項成績，更重要的拋出希望在下一個任期舉辦一場「台灣博覽會」展現MIT upgrade（台灣製造升級）的綜合國力，等同宣告拚連任決心，擘劃下一任的施政。

蔡總統核心幕僚觀察，前總統陳水扁第一任也是紛爭不斷。第一任的行政院長才做5個月，其他的行政院長包括張俊雄停建核四朝野翻臉，游錫堃農會改革也引起反彈。2003年3月時，陳水扁民調只有連宋的一半。

到了2003年中，高雄自來水解決了，雪山隧道打通，中科完成10個半月讓廠商進駐。核心幕僚回憶，游錫堃當時才說現在出去可以講政績了，以前都只能講「政府在做什麼」。

如同蔡總統所說的「3年有成」，核心幕僚解釋，執政要花功夫，成果要看見的確需要時間，後來扁也連任，政績的出現是回復信心的基礎。他說，蔡總統接下年金改革的歷史爛攤，還是勇敢地去改，因此遍體鱗傷，「但是這段低潮也已經走了出來」。

端出執政3年成績單，展現爭取連任的企圖心，但在大選之前，蔡總統還得通過民進黨初選這一關，若最後贏得初選，仍須整合黨內，面臨重重挑戰。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080520