民進黨總統初選 賴清德：我一定贏得最後勝利

競逐民主進步黨總統初選的前行政院長賴清德（右2）20日參訪屏東市社區共同托育家園，被媒體詢問與總統蔡英文民意調查數據拉近時表示，他會一步步堅持，希望大家繼續鼓勵、支持與加油，他一定會贏得最後勝利，捍衛台灣、守護民主自由。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）競逐民主進步黨總統初選的前行政院長賴清德今天表示，他會一步步堅持，希望大家繼續鼓勵、支持與加油，他一定會贏得最後勝利，捍衛台灣、守護民主自由。

賴清德上午參訪屏東市社區共同托育家園，被媒體詢問與總統蔡英文民意調查數據拉近時表示，非常感謝大家支持，尤其是一些好友幫忙，像屏東縣長潘孟安推動屏東第一家社區公共托育家園揭牌這麼重要的時刻也邀他。

至於蔡總統執政3週年，賴清德說，恭喜行政院長蘇貞昌政務推動得到支持，不僅本人支持度攀升，也帶動蔡總統支持度提高，從這裡可看出一棒接一棒重要性，每棒都全力以赴，對整個國家會更好。

他說，任行政院長時推動稅賦改革，提高各項扣除額，今年繳稅大家都感受得到。

初選方面，賴清德表示，希望按黨中央規劃期程，5月底前完成，每拖一天，基層就焦慮一天，對未來總統選舉不好。他尊重制度，既然初選辦法已公告就應實施，希望不要再延。

蔡總統將競選連任，但在民進黨內提名面臨賴清德挑戰。（編輯：李明宗）1080520