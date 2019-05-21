漢光實兵演習倒數 嚴德發視導海軍168艦隊

（中央社記者游凱翔台北21日電）國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日開始進行；國防部長嚴德發20日視導海軍168艦隊整備情形，並代表三軍統帥、總統蔡英文慰勉官兵及幹部，強調要靈活運用不對稱戰力，打擊敵人的要害。

漢光35號演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習」及「實兵演習」兩階段實施。其中實兵演習採取部分實彈模式，將於27日至31日舉行。

根據軍事新聞通訊社報導，嚴德發20日視導位在宜蘭蘇澳的海軍168艦隊「漢光35號演習」任務訓練整備情形，並代表蔡總統慰勉官兵戮力戰訓本務辛勞，期許各級幹部體認國軍守護國家安全的職責使命，也登上左營軍艦巡視官兵生活環境及食勤人員作業狀況，為官兵加油打氣。

嚴德發表示，海軍戰力的良窳，攸關防衛作戰的成敗，在「戰力保存、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導中，每環節都與海軍有密切關聯，各級幹部務須深切了解海軍在防衛作戰任務的重要性，快速提升戰力，並落實戰場經營作為，有效蓄積戰力，達成國軍守護家園、維護區域和平的職責與使命。

嚴德發也說，面對當前區域情勢，要靈活運用「不對稱戰力」，如狼群般發起攻擊，對敵人「找要害，打痛點」，使敵造成傷損，發揮「以小搏大、以弱擊強、以寡擊眾」作戰效果。

嚴德發也親自詢問左營軍艦官兵艦上的生活，並至伙房了解官兵菜色及食勤人員作業，對他們長時間在海上執行巡弋海疆任務，捍衛國家安全的辛勞，表達肯定與嘉勉。（編輯：李信寬）1080521