蘇啓誠案遭糾正 吳釗燮：外交部過程無疏失

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）立委今天指出前駐大阪辦事處處長蘇啓誠案，監察院糾正外交部。外交部長吳釗燮表示，他認為，外交部在過程中並沒有疏失，等看到報告具體內容後，再決定後續的處理方式。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助而飽受抨擊，9月14日時任辦事處處長蘇啓誠在寓所輕生。監委經過調查後，針對蘇啓誠自殺案，糾正外交部，提案監委江綺雯、仉桂美今天下午將開記者會說明。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會報告「美歐不承認中國具備市場經濟地位，我國之立場與因應作為」，並備質詢。對於民進黨籍立委王定宇問及監察院糾正外交部一事，吳釗燮說，外交部還沒看到具體內容，但有關媒體已揭露的部分，外交部都已向監察院說明。

王定宇進一步詢問，外交部是否該被糾正，吳釗燮表示，他認為外交部在過程中「並沒有疏失」。大阪事件後，外交部也應立委要求做檢討報告；外交部當時承受非常大的批評。

至於後續因應方式，他表示，等看到監察院報告後再看看後續怎麼處理。他強調，在大阪事件後，外交部已做了非常深刻的檢討。

國民黨籍立委呂玉玲也關切此事，並要求外交部不要推卸責任，也提到立法院外委會去年審查預算時，要求組成調閱小組及駐日代表謝長廷回台報告，但至今都沒有進度。

吳釗燮回應表示，外交部沒有推卸責任，去年審查預算時，鋪天蓋地、龐大壓力壓向外交部一個非常優秀的公務人員，說她犯錯、打電話要求蘇啓誠寫檢討報告，「現在證明不是了」；喪失一位優秀外交人員也是外交部的痛。他認為，國會議員的批評，應該要憑良心。

對於去年底傳出有不具名人士提到時任台灣日本關係協會秘書長張淑玲在蘇啓誠過世前一天，曾撥打20分鐘的關鍵電話。張淑玲當時已強調「絕無此事」，當天並沒有與蘇啓誠有任何聯繫。（編輯：鄭雪文）1080523