立院初審 不動產移轉時買賣雙方需共同申報登錄

（中央社記者陳俊華台北23日電）為提升不動產實價登錄的即時性與正確性，立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，明定買賣雙方在申請買賣移轉登記時，應共同申報登錄；若登錄資訊不實，最高可罰15萬元。

內政委員會今天審查平均地權條例、不動產估價師法部分條文修正草案，邀請內政部長徐國勇列席。

徐國勇在口頭報告時表示，不動產成交案件實際資訊申報登錄制度（實價登錄）從101年8月施行以來，成為不動產市場交易資訊最重要來源，內政部不動產交易實價查詢服務網對外提供查詢件數，已達261萬多件，網站瀏覽人次超過1億2000萬人次。

徐國勇說，修法後將買賣案件，調整由買賣雙方在申請買賣移轉登記時，檢附申報書共同申報登錄，且依申報登錄義務人違法情節對制度影響程度，修正罰則區分輕重，以提升資訊揭露的即時性與正確性。

現行條文規定，權利人應在買賣案件辦竣所有權移轉登記30日內，申報登錄土地及建物成交案件實際資訊。初審通過條文則明定，權利人及義務人應在買賣案件申請移轉登記時，檢附申請書共同向主管機關申報登錄土地及建物成交案件實際資訊。

初審通過條文明定，若未依規定共同申報登錄資訊者，主管機關應限期申報登錄資訊，違者可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得限期改正、按次處罰；若申報登錄價格資訊不實者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

另外，無黨籍立委趙正宇提出不動產估價師法第20條修正草案，他指出，現行法規定不動產估價師加入公會時應繳納會費，並提撥20%作為不動產估價研究發展經費，「以其孳息或其他收入」，用於不動產估價業務有關研究發展事項。

趙正宇指出，不動產研究發展金的動支，只以孳息或其他收入為限，但近年金融機構定存利率處於1%到1.5%間，所生經費拮据，造成執行上的困難。初審通過條文中，刪除「以其孳息或其他收入」等字，讓相關經費動支回歸人民團體法、工商團體法等相關規範進行管理。（編輯：林沂鋒）1080523