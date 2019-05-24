公務員酒駕 徐永明：當年度考績應打丙等

時代力量立委徐永明（右）24日指出，近5年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職的年度考績卻是甲等，他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕遭記申誡、過、大過人員，考績只能打丙等。中央社記者陳俊華攝 108年5月24日

（中央社記者陳俊華台北24日電）時代力量立委徐永明今天說，近5年各機關部會共有33名酒駕軍公職年度考績都是甲等；他將提出公務人員考績法修法，刪除功過相抵制度，若涉酒駕遭記申誡以上，考績只能打丙等。

徐永明上午與台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜舉行記者會。徐永明指出，立法院3月才三讀通過道路交通管理處罰條例，宣示酒駕零容忍，但調閱近5年資料發現，軍公職人員酒駕情況嚴重，總計達1001名軍公職酒駕。

徐永明說，但這千名酒駕的軍公職人員中，只有156人遭移送公懲會處理，比例僅15%。日前媒體爆出農委會防檢局組長彭明興酒駕，卻因「功過相抵」當年度得到甲等考績；進一步調閱資料後發現，近5年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職該年度考績都是甲等。

徐永明表示，他要求所有軍公職人員只要酒駕，就該列丙等，「對民眾這麼嚴格，對軍公職人員放這麼鬆嗎？」他將提出公務人員考績法修法，刪除獎懲得相互抵消的規定，並增訂曾因酒駕遭記申誡、過、大過者，考績只能打丙等，「只要是酒駕，沒有什麼功過相抵、人非聖賢」。

林美娜表示，應以酒測值0.25為門檻，軍公職涉及公共危險罪者，主管一律拔官；若政務官酒駕涉及公共危險罪，「就是不能當政務官」，這就是政治責任，不是什麼法律問題，否則就是執政團隊的一個污點。

出席記者會的銓敘部法規司副司長雷諶說，若要修法刪除功過相抵機制，有些情況還是需要考量，例如公務員在年初犯小錯遭記申誡，會希望他引以為戒，透過更多嘉獎補回來；涉酒駕考績打丙等部分，後續尊重立法院職權，銓敘部也會帶回研議。

人事行政總處培訓考用處專門委員蕭欣瑋表示，獎懲是各機關內部管理權，至於是否要將所有酒駕公務員一律移送公懲會，將帶回研議。（編輯：林興盟）1080524