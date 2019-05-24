世衛排除台灣 民進黨：WHA不應被中國綁架

（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨今天對友邦及民間自發性宣達團在WHA開會期間為台灣仗義執言表示感謝，並說，WHA不應被中國綁架，中國不該在全球健康議題上操弄政治，排除台灣在世衛體系之外。

民進黨發言人李明俐下午發布新聞稿表示，第72屆世界衛生大會將於28日閉幕，台灣再度因中國政治因素阻擾未能參加，但台灣未因打壓而受挫。

她說，衛福部部長陳時中率世衛行動團赴瑞士日內瓦，截至昨天為止，已舉行超過71場雙邊會談，成果已超過去年，也獲得16個友邦及8個理念相同的國家發聲力挺台灣參與WHA。此外，有14個友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」。

對於許多國際友人為台灣仗義執言、陳時中率領的政府行動團及這段期間努力奔走的民間自發性世衛宣達團，民主進步黨對此表達感謝。

李明俐表示，此次的世界衛生大會的主題是：全民均健，不遺漏任何一人（Universal Health Coverage-Leaving no one behind），台灣不論是醫療技術，還是公衛水準，絕對是全球衛生體系中重要的貢獻者，台灣人民的健康人權也絕不能因中國因素而被排除在外。

她說，這次大會期間，除了友邦為台灣講話，美、德、英等國家也站出來力挺台灣，表示支持台灣取得先前在世界衛生大會所享有的身分。

她進一步表示，聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）繼去年在全會2對2辯論發言力挺台灣，強調「不能允許在全球健康議題上操弄政治」，今年不但再度為台灣執言，斥責中國反對台灣參與WHA，「只是因為北京不喜歡現任政府」，並質疑「難道台灣2300萬人的利益該被政治偏見綁架嗎？」

李明俐說，中國連三年用「一個中國」原則阻擾台灣參與WHA，聖文森衛生部長布朗在會中以「一個加勒比海」理念駁斥，並提出「台灣從未被定義為中國的一部分，也不適合將其如此認定，因為這兩個地區擁有分開、自主、獨立且不同的政府。」邀請台灣以觀察員身分參與WHA，完全符合世衛的規定或決議。

李明俐表示，世界衛生大會不應被中國綁架，中國不該在全球健康議題上操弄政治，把台灣排除於世界衛生體系之外。（編輯：黃國倫）1080524