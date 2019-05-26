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不在籍投票 中選會：公投可優先實施

最新更新：2019/05/26 13:28
中選會報告指出，建議可以公民投票作為推動不在籍投票的開端。（中央社檔案照片）
中選會報告指出，建議可以公民投票作為推動不在籍投票的開端。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院內政委員會明天審查公民不在籍投票法草案，根據中選會提供的報告指出，公民投票是對事的投票，與選舉性質不同，建議可考量以公民投票作為推動不在籍投票的開端。

內政委員會明天排審公民不在籍投票法草案，相關立委提案版本規定不在籍投票行使方式，包括移轉投票、特設投票所投票及提前投票等3種，適用選舉種類包括總統副總統、立法委員、直轄市長、縣（市）長、直轄市山地原住民區民代表選舉等。

根據中選會所提供的報告表示，有關不在籍投票的適用選舉種類，其中總統、副總統選舉，以全國為選舉區，僅有1種選舉票，採行移轉投票，應屬可行。

但中選會指出，民國101年、105年及109年總統、副總統選舉及立委選舉均合併舉行投票，立委選舉因選舉區數目眾多，除73個單一選舉區外，尚有平地原住民、山地原住民2個原住民選舉區，以及全國不分區及僑居國外國民選舉的選舉票，計有76種不同選舉票，實施不在籍投票，選務過於複雜。

中選會也表示，至於地方公職人員選舉，在9種地方公職人員選舉合併舉行投票情形下，單獨辦理直轄市長、縣（市）長、直轄市山地原住民區民代表選舉不在籍投票，有選民無法完整行使參政權的疑慮。

中選會指出，公民投票是對「事」的投票，與選舉是對「人」的投票，性質不同，以公民投票作為推動不在籍投票的開端，建議可予考量。

中選會表示，有關不在籍投票行使方式，公民投票如與公職人員選舉同日舉行投票，在公投案數量多情形下，為避免影響公職人員選舉順利進行，採行提前投票方式，除可保障投票權人的投票權外，也可達到選舉與公投同日舉行投票，使公民投票分流效果。

根據內政部所提供的報告也指出，考量公投事項是對「事」的投票，較不具爭議性，且第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於109年1月11日合併舉行投票，若採行不在籍投票，將增加選務執行困難，建議可於全國性公民投票優先實施，視其實施狀況，作為未來選舉是否採行不在籍投票的參考。（編輯：鄭雪文）1080526

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