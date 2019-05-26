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台灣聯合國協進會：WHA中為台發聲國家多一倍

最新更新：2019/05/26 17:41
第72屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，台灣聯合國協進會今年按照往例組織「台灣加入WHO宣達團」前往會場外，表達台灣加入國際組織的堅定立場，團員26日下午返抵台灣。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年5月26日
第72屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，台灣聯合國協進會今年按照往例組織「台灣加入WHO宣達團」前往會場外，表達台灣加入國際組織的堅定立場，團員26日下午返抵台灣。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年5月26日

（中央社記者邱俊欽桃園26日電）台灣聯合國協進會團長蔡明憲今天率團搭機返台，他表示，今年在WHA幫台灣發聲的國家比去年多了一倍以上；他也呼籲朝野能共同通過決議文，支持台灣加入WHO等國際組織。

第72屆世界衛生大會（WHA）在日內瓦舉行，為了台灣未能參與世界衛生大會，台灣聯合國協進會今年按照往例前往會場外，表達台灣加入國際組織的呼聲。

台灣聯合國協進會團長蔡明憲下午率團返台，他在桃園國際機場受訪時表示，這次帶著國人的期許，盡心盡力、盡最大努力，把台灣人民希望參加WHO（世界衛生組織）或WHA觀察員的願望，向與會各國表達強烈的呼聲。

蔡明憲說，今年在WHA幫台灣發聲的國家將近30多個，比去年多了一倍以上，包括美國、加拿大、日本、德國、英國、法國，還有很多邦交國都為台灣講話，希望台灣參加WHA當觀察員。除了外交部、衛福部等的努力與支持外，也感受到歷年來最大的僑界支持。

他說，此行在國際記者會中，獲得很多國家的支持，協進會在會中也譴責中國打壓台灣參與國際組織的作為，並提出譴責與嚴肅的抗議。

另外，蔡明憲建議立法院朝野黨派能夠共同通過決議文，支持台灣加入WHO等國際組織，同時也呼籲總統蔡英文能大聲說出「譴責中共」4個字，表達對中國蠻橫的最大抗議。（編輯：李錫璋）1080526

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（左2）今年按照往例率團前往世界衛生大會（WHA）會場外，表達台灣加入國際組織的堅定立場，他26日返台受訪表示，今年在WHA為台發聲的國家比去年多了一倍以上。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年5月26日
台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（左2）今年按照往例率團前往世界衛生大會（WHA）會場外，表達台灣加入國際組織的堅定立場，他26日返台受訪表示，今年在WHA為台發聲的國家比去年多了一倍以上。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年5月26日
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