憂工輔法修正犧牲農業 環團籲農地違章要落日

（中央社記者范正祥台北27日電）立法院經濟委員會日前初審通過工廠管理輔導法部分條文修正草案，環保團體質疑一旦法條三讀，將會造成農地災難，今天公開呼籲，「農地違章要落日」，工業發展不要糟蹋台灣農業。

立法院經濟委員會6日初審通過工廠管理輔導法部分條文修正草案，爭議條文保留送朝野協商，爭點包括特定工廠（如合法化的農地工廠）執照是否訂定落日，以及農地工廠合法化回饋金比例如何訂定。明天預訂召開經濟委員會朝野協商。

台灣農村陣線、有田有米、248農學市集、沐香農場、巴布薩生態友善農場、中台灣農用基地、彰化縣環境保護聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會、台灣環境資訊協會、地球公民基金會等團體今天在立法院共同召開記者會，質疑目前的修法方向令人擔憂，希望能讓「工廠歸工廠」、「農業歸農業」。

對於工廠管理輔導法修正草案即將進行朝野協商，環保團體提出修法訴求，主張特定工廠登記須明訂落日期限，中高污染輔導遷廠、關廠也須明訂期限。

環保團體要求，就地合法應明訂限於零星並與農業區相容的業別、確保群聚區落實整體規劃。污染業別認定、農地工廠可就地合法業別認定，應分別回歸由環境保護署、農業委員會主責。

另外，環保團體也訴求，遏止工業用地炒作，工業問題不要用農業土地、農業發展環境犧牲。納入「公民訴訟」條款，在行政怠惰不執法時，讓民間得以自救。

記者會上，苗栗灣寶農民洪箱呼籲，修法不要有選舉考量，而應重視台灣農業。

248農學市集創辦人楊儒門指出，農民種田時栽種的是秧苗、種苗、菜苗，不會將重金屬放進田裡，但是每次因為違章工廠出問題而對農地造成污染時，卻是變成農民必須去承擔農業生產的問題，「為什麼惡名要留在農民身上？政府為什麼不取締違法工廠、不要求違法工廠限期拆除？為什麼法律要走向幫商人解套？」

彰化農民許文烽說，如果不積極取締農地違章工廠，後果將會造成更多業者及地主在農地蓋工廠，一旦農地被污染，農民將無以維生。身為農民，唯一的心願就是安心種田、農工分離、農地工廠要落日，「這樣的要求過份嗎？」他為農民發聲，提出反問。（編輯：楊凱翔）1080527