郭台銘：不會當特首 若當選總統只領1元薪水

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海集團董事長郭台銘全力投入參選2020年總統，除了臉書粉絲團、LINE帳號外，個人YouTube頻道今晚也開張。他在接受電視專訪時表示，若當選總統，未來將只領1元薪水。

鴻海集團董事長郭台銘4月17日宣布角逐2020年總統國民黨黨內初選後，就全台跑透透，積極接受媒體專訪，網路聲量躍升，個人YouTube頻道今晚也開張，第一支影片特別邀請到PChome董事長詹宏志，兩人對談改革政府治理效能，以及台灣網路經濟科技發展關鍵。

郭台銘今天下午參加東森財經台節目專訪，並在晚間9時起播出相關內容，提到副總統人選要以勝選為考慮。

名嘴在節目中提問，郭台銘要如何應對民粹政治動員挑戰、如何說服民眾達到勝利方程式。郭台銘表示，會盡快到每個地方做給大家看，他不是用嘴巴講，是透過實作經驗擴散理念，針對不同地方的產業政策進行轉變。他要做的是把經濟搞好，讓人民實在賺大錢。

他說，現在的政府沒有效率，調薪是齊頭式平等，應該把企業精神帶進政府內，政府領導人要懂如何改造。他承諾，若當選總統會站在中華民國立場服務全民，不會當特首，且他只會領新台幣1元薪水。

郭台銘說，為解決台灣經濟問題，他當選後的首要之務，是先跟美國、中國大陸、日本和印度簽自由貿易協定（FTA）；並另組會替台商服務的台商協會，協會要聽命政府，爭取台商的權益。

郭台銘進一步指出，網路經濟當道，若他當選總統，未來要跟美國亞馬遜（Amazon）洽談合作一個平台，也不排除與中國大陸阿里巴巴平台合作，也希望將台灣的PChome引到中國大陸，在中華民國建立一個國際化的網購平台。

至於兩岸關係，郭台銘表示，兩岸要和平，因為過去鴻海集團在中國大陸投資可做為被信任的基礎點，他若當選總統後，有機會促進兩岸溝通。不過，他說，其實與習近平沒有那麼熟，但是有管道可以溝通。

郭台銘說，台商是中國大陸穩定經濟很重要的力量，美中貿易戰之後，全球科技供應鏈可能重塑，台灣更將扮演關鍵角色，「連台積電可能也要選邊站」，預料習近平對台商扮演的角色也可能有不同看法。

至於與另一有望角逐總統大位的高雄市長韓國瑜的競爭態勢，郭台銘表示，若他勝出，相信本來支持韓國瑜的選民，9成會轉移過來支持他。

他說，最近他到雲林、嘉義、台東、花蓮、新竹、桃園等地拜訪當地中小企業，相信庶民經濟可與知識經濟結合，他表示，高科技不是只有高高在上的人才會用，若他當選總統，要翻轉台灣傳統的小吃經濟。

對於外界批評鴻海在越南、印尼的投資跳票，郭台銘表示，鴻海集團在越南沒跳票，印尼投資布局關鍵在土地開發成本，不是跳票的問題，印尼也非常希望鴻海投資。（編輯：林孟汝）1080527